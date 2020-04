En Europe, l'onde de choc du Covid-19 pourrait être dévastatrice

Les dégâts causés par la pandémie de coronavirus dans une Europe confinée n'ont pas fini de se faire sentir. Au mois de mars, le secteur privé de l'union monétaire a enregistré un recul "sans précédent" pour s'établir à 29,7, selon les derniers indices Markit publiés ce vendredi 3 avril. Un record depuis que l'enquête existe (1998). Cette baisse de 21,9 points (51,6 en février) traduit l'ampleur de la crise économique provoquée par la propagation du virus à l'échelle du Vieux continent. Les économistes de l'institut ont même révisé à la baisse leurs projections par rapport à la précédente estimation flash (31,4).

Concrètement, pour les pays de la zone euro, une paralysie prolongée de l'économie pourrait provoquer des dégâts économiques et sociaux colossaux. S'il est encore trop tôt pour avoir des chiffres sur le produit intérieur brut européen du premier trimestre à ce stade, le repli des indices PMI, qui constituent des indicateurs avancés très observés par les milieux d'affaires et les économistes, est bien pire qu'en 2008. Interrogé récemment par La Tribune, l'économiste Eric Dor estimait que "la récession en Europe pourrait être hors-norme". De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) a affirmé en début de semaine qu'une "profonde récession" en 2020 sur le continent européen était "un fait acquis" en raison des graves conséquences économiques de la pandémie due au coronavirus.

Surtout, le bilan humain est loin de s'apaiser. Selon un récent chiffrage établi par l'Agence France Presse, la France compte désormais 4.503 morts (à l'hôpital), auxquels il faut ajouter au moins 884 personnes âgées décédées en maison de retraite. Au total, ce sont donc au moins 5.387 personnes qui sont décédées. L'Italie est, avec 13.915 morts, le pays le plus durement touché en nombre de décès. L'Espagne compte 10.003 morts. En devenant l'épicentre de la crise sanitaire, l'économie européenne pourrait être fortement secouée dans les prochaines semaines si le confinement est amené à durer.

Les services frappés de plein fouet

Le secteur tertiaire est littéralement assommé par les effets de cette maladie infectieuse. Entre les mois de février et mars, les derniers chiffres indiquent que l'activité dans les services est ainsi passée de 52,6 à 26,4 selon l'institut Markit. Les mesures de confinement et la fermeture administrative de nombreux établissements ont entraîné une paralysie très importante des services. Cette chute vertigineuse de l'activité dans le tertiaire est d'autant plus inquiétante qu'il représente une part très importante (66%) de la valeur ajoutée européenne comme les données de la Banque mondiale le rappellent.

Ce repli historique pourrait avoir des répercussions majeures sur les conditions de la reprise. En outre, les directeurs d'achat interrogés par l'institut Markit très pessimistes.

"Les prestataires de services de la zone euro se disant de plus en plus préoccupés par les répercussions à long terme de l'épidémie de Covid19, les perspectives d'activité se sont fortement détériorées pour afficher leur plus bas niveau historique. Les entreprises des cinq pays couverts par l'enquête se sont en effet déclarées pessimistes quant à une reprise de leur activité dans les douze prochains mois".

Une industrie dans le rouge

Les moteurs de l'appareil productif européen sont en grande partie à l'arrêt. De grands groupes comme PSA, Renault, Airbus, Volkswagen, ont annoncé depuis plusieurs semaines qu'ils avaient suspendu leur activité ou considérablement réduit la voilure sur plusieurs sites de production implantées sur le Vieux continent. Ainsi, pour le 14ème mois consécutif, la production dans l'industrie manufacturière a baissé, d'après les données récoltées par les économistes de Markit. C'est la baisse mensuelle la plus importante depuis avril 2009. Or, si la part de l'industrie dans la valeur ajoutée européenne a sensiblement diminué depuis plusieurs décennies, elle représente toutefois un secteur stratégique en termes de souveraineté et d'emplois directs et indirects.

La bataille du chômage

Dans la zone euro, plusieurs Etats, à l'image de l'Allemagne au lendemain de la crise de 2008, ont mis en oeuvre des mesures de chômage partiel pour tenter de limiter la casse sur le marché du travail et faciliter le redémarrage de l'économie. Ces dispositifs pourraient en effet permettre de protéger les revenus d'une grande partie de la population active. En dépit de ces mesures, de nombreux travailleurs ayant des contrats à durée déterminée, des emplois temporaires ou "zéro heures", ou des indépendants sans véritable protection sociale pourraient faire les frais de cette récession sans compter les personnes en situation de chômage de longue durée (supérieure à un an en France).

"La baisse de la charge de travail et le fort climat d'incertitude ont incité les entreprises de services de la zone euro à réduire leurs effectifs en mars. L'emploi a ainsi reculé pour la première fois depuis près de cinq ans et demi, affichant en outre un taux de contraction record" ajoutent les économistes de Markit.

Pour éviter une hécatombe sur le marché du travail, la Commission européenne a annoncé jeudi dans un communiqué qu'elle voulait élargir les filets de sécurité en développant le chômage partiel à l'échelle du continent et un système de réassurance chômage baptisé SURE.

Une réunion déterminante le 7 avril prochain

Malgré cette volonté affichée, la réponse des Etats européens en ordre dispersé fragilise grandement la riposte économique. Les divisions entre les pays du Nord (Pays-Bas, Allemagne, Finlande, notamment) et ceux du Sud (Espagne, Italie, France) ont une nouvelle fois fait apparaître une Europe morcelée. Si la réponse de la Banque centrale européenne est jugée à la hauteur des enjeux par un bon nombre d'économistes, les désaccords entre chefs d'Etats minent sérieusement les possibilités de reprise rapide. La réunion des ministres des finances de l'Eurogroupe le 7 avril prochain devrait être déterminante pour s'accorder sur une réponse économique majeure. Lors d'un point presse jeudi 2 avril, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a fait des propositions en amont de cette réunion.

Je pense aussi à la création de nouveaux financements de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 200 milliards d'euros. Je pense, enfin, à la création d'un régime d'assurance-chômage pour un montant de 100 milliards d'euros comme Ursula Von Der Leyen l'a proposé. Ces trois instruments pourraient définir un cadre européen commun pour faire face à la crise immédiatement. En plus de ce cadre commun, l'Union européenne doit avoir une réflexion libre sur les instruments nécessaires pour relancer une économie d'après crise. [...] Ces programmes seraient cohérents avec le Green Deal et la stratégie industrielle détaillée par la Commission le 10 mars et viseraient spécialement à contribuer à la relocalisation en Europe des

chaînes de valeur stratégiques".

