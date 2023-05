Espagne : déroute du parti socialiste (PSOE) aux élections locales, l'extrême droit gagne du terrain

À quelques semaines des élections législatives, le parti socialiste espagnole a subi un sérieux revers aux élections municipales et régionales face aux conservateurs du Parti populaire (PP). Outre le PP, l'autre grand vainqueur est le parti d'extrême-droite Vox, déjà troisième force politique au Parlement, qui, avec plus de 1,5 million de voix aux municipales (7,19%), a doublé son score en quatre ans et effectué une poussée spectaculaire dans de nombreux parlements régionaux.