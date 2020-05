L'Europe devrait connaître une récession sévère en 2020

La pandémie provoque des dégâts colossaux sur l'économie européenne. Selon les dernières prévisions macroéconomiques de la Commission bruxelloise, la croissance du PIB devrait reculer de 7,4% cette année avant de rebondir à 6,1% en 2021. La propagation du virus sur l'ensemble du Vieux continent a mis à genoux de nombreuses économies en seulement quelques semaines. Si certains pays ont déjà entamé un processus de déconfinement, les autorités redoutent une nouvelle vague de contamination. Ce qui provoquerait un choc terrible pour l'Europe qui affiche pour l'instant le bilan humain le plus lourd sur la planète.

"La pandémie du coronavirus représente un choc majeur pour les économies de l'Union européenne avec des conséquences économiques et sociales sévères. En dépit d'une réponse rapide et adaptée à la fois au niveau de l'Union européenne et au niveau national, l'économie européenne devrait connaître une récession dans des proportions historiques cette année" note la Commission.