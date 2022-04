La Grèce rembourse sa dette avec deux ans d'avance mais le Graal du AAA reste à conquérir

C'est ce qui s'appelle rembourser sa dette rubis sur l'ongle. Enfin, pas tout à fait, car si cette vieille expression qui remonte au 17e siècle a fini par désigner le fait de payer sa facture jusqu'au dernier centime, sans laisser la moindre crédit, il faut préciser ici qu'il y a, dans le cas de la Grèce, des économies substantielles réalisées au passage dans l'opération. En effet, en remboursant ce lundi avec deux ans d'avance la totalité de sa dette au Fonds monétaire international (FMI) -comme promis le 14 février dernier par le ministre des Finances grec Christos Staikouras-, la Grèce a économisé quelque 230 millions d'euros d'intérêts...

Pour mémoire, le pays avait été contraint d'emprunter plus de 260 milliards d'euros à l'Union européenne et au FMI afin d'éviter la banqueroute à la suite de la pire crise financière de son histoire, fortement déstabilisée par la crise financière mondiale de 2007-2008 (le pays avait perdu plus d'un quart de son PIB) et fort mal conseillée depuis des années. Avec l'aide de la grande banque américaine Goldman Sachs, les dirigeants de l'époque avaient maquillé les comptes publics depuis 1997 pour minimiser sa déficit public.

Le 23 avril 2010, la Grèce avait sollicité l'aide internationale, alors que son premier ministre nouvellement élu Georges Papandréou venait de découvrir que le vrai déficit grec (12,7% du PIB) était deux fois supérieur à celui annoncé par le gouvernement précédent (6% du PIB). La dette publique grecque était alors équivalente à 115% du PIB.

Le pays avait été le premier à bénéficier de plans d'aide internationaux (trois plans successifs en 2010, 2012 et 2015, avant le Portugal, l'Irlande, l'Espagne et Chypre, mais est aussi le dernier à en sortir.

Un remboursement anticipé autorisé par les MES et FESF

Ce mardi 5 avril 2022, en annonçant la bonne nouvelle aujourd'hui, le ministre des Finances Christos Staikouras a précisé que ce remboursement "clôt le chapitre", fort douloureux, qui s'était ouvert en 2010.

Précision: pour pouvoir opérer le remboursement anticipé du reliquat de 1,85 milliard d'euros dû au FMI, la Grèce avait auparavant reçu, fin mars, le feu vert du Mécanisme européen de stabilité (MES) et du Fonds européen de stabilité financière (FESF).

Retrouver une notation AAA pour regagner la confiance des marchés

Au début de l'année, avant la guerre en Ukraine, les agences de notation, dont Fitch, avaient révisé à la hausse les perspectives de la Grèce, de stable à positive.

Fitch avait alors plus particulièrement évoqué "la combinaison d'une croissance économique en Grèce plus forte que prévue et d'une réduction du déficit public entraînée par une diminution substantielle du soutien lié à la pandémie". Et si la Grèce affiche toujours l'un des taux les plus élevés de dette publique par rapport au PIB, celui-ci devrait également reculer.

Cela "permettra une baisse de la dette publique en pourcentage du PIB", avait indiqué Fitch en janvier.

Fitch prévoit qu'il reculera à 190,3% cette année, puis à 185,3% d'ici fin 2023. Ce taux était de 206,3% en 2020.

Fitch a également salué des prévisions positives de croissance du Produit intérieur brut (PIB) qui devrait être en 2021, selon l'agence, bien plus forte que prévu, à 8,3%, contre 4,3% anticipés en juillet dernier.

"Nous prévoyons que la reprise de l'activité économique se poursuivra en 2022", souligne par ailleurs Fitch.

