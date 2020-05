"Le temps des ouvriers" : l'Histoire du monde ouvrier européen

La classe ouvrière a-t-elle disparu, ou simplement changé de forme, de nom, de rêve ? Conciliant l'audace et la rigueur historique, l'humour et l'émotion, le détail signifiant et le souffle épique, Stan Neumann ("Austerlitz", "Lénine", "Gorki" - "La révolution à contre-temps") livre une éblouissante relecture de trois cents ans d'histoire. Faisant vibrer la mémoire des lieux et la beauté des archives, célébrissimes ou méconnues, il parvient à synthétiser avec fluidité une étonnante quantité d'information.

Les séquences d'animation, ludiques et inventives, et un commentaire dit par la voix à la fois présente et discrète de Bernard Lavilliers permettent de passer sans se perdre d'un temps à l'autre : celui du travail, compté hier comme aujourd'hui minute par minute, celui des grands événements historiques, et celui, enfin, des changements sociaux ou techniques étalés parfois sur plusieurs décennies, comme le processus de légalisation des syndicats ou du travail à la chaîne.

En parallèle, le réalisateur donne la parole à des ouvriers et ouvrières d'aujourd'hui et à une douzaine d'historiens et philosophes, hommes et femmes, "personnages" à part entière dont la passion communicative rythme le récit. On peut citer Jacques Rancière, Marion Fontaine, Alessandro Portelli, Arthur McIvor, Stefan Berger, avec Xavier Vigna comme conseiller scientifique de l'ensemble des épisodes. Cette série documentaire virtuose, où l'expérience intime coexiste avec la mémoire collective, au risque parfois de la contredire, révèle ainsi combien nos sociétés contemporaines ont été façonnées par l'histoire des ouvriers.

1/4 Le temps de l'usine

Dès le début du XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, une nouvelle économie "industrielle et commerciale", portée par le textile, chasse des campagnes les petits paysans et les tisserands indépendants. Pour survivre, ils doivent désormais travailler contre salaire dans des fabriques (factories) qui rassemblent plusieurs milliers d'ouvriers, sur des métiers appartenant à des marchands devenus industriels. C'est la naissance de la classe ouvrière anglaise.

Le travail en usine, le Factory System, où seul compte le profit, impose aux déracinés une discipline et une conception du temps radicalement nouvelles. Avec la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, ils subissent un dressage plus violent encore, sous la loi de machines qui réduisent l'ouvrier à un simple rouage.

Surexploitée et inorganisée, cette classe ouvrière primitive, qui oppose à la main de fer de l'industrie naissante des révoltes spontanées et sporadiques, va mettre plusieurs générations à inventer ses propres formes de lutte, dans une alliance parfois malaisée avec les républicains anglais, inspirés par la Révolution française de 1789. Ses revendications sont sociales et politiques : réglementation du travail des enfants, salaires, durée du temps de travail, liberté syndicale, droit de grève, suffrage universel...

Dans les années 1820, après des décennies de combats perdus, une classe ouvrière anglaise puissante et combative semble en mesure de faire la révolution.

2/4 Le temps des barricades

En Europe continentale, seule la Belgique adopte le" Factory System" et le libéralisme absolu à l'anglaise, devenant ainsi au milieu du XIXe siècle "le paradis des capitalistes" et l'enfer des travailleurs.

La France, elle, accomplit au ralenti sa révolution industrielle, sans grandes usines ni exode rural massif, sans destruction brutale des modes de vie anciens. Les ouvriers (tailleurs, ébénistes, maçons...) travaillent à une échelle quasi artisanale pour de petites fabriques. C'est pourtant dans ce milieu que vont naître et se propager toutes les théories socialistes du siècle, sous les plumes des Fourier, Proudhon, Blanqui, Cabet - inventeur du premier "communisme". Autant d'utopies irréalisables aux yeux du jeune penseur allemand Karl Marx, exilé à Londres et tenant d'un socialisme scientifique.

De 1830 à 1871, cette classe ouvrière atypique se lance dans de grandes insurrections qui font trembler l'Europe. Toutes échouent. La dernière, la Commune de Paris, proclame la République universelle, adopte le drapeau rouge, crée des coopératives ouvrières et instaure l'école gratuite et laïque. Elle résiste soixante-douze jours avant d'être écrasée. Sa défaite coïncide avec l'industrialisation à marche forcée de l'Italie et de l'Allemagne, pressées d'affirmer leur modernité et leur puissance.

Premier parti ouvrier de masse de l'histoire, le parti social-démocrate allemand (SPD) fait du marxisme sa doctrine officielle, mais dans une optique réformiste qui remet la révolution à plus tard. Tandis que les conditions de vie et de travail, mais aussi les droits syndicaux et politiques progressent lentement, une nouvelle image de la classe ouvrière apparaît : celle de l'armée des travailleurs des temps modernes.

3/4 Le temps à la chaîne

C'est la naissance de la diététique, de l'ergonomie, de la gymnastique ouvrière. Toutefois, le travail à la chaîne, inventé dès 1871 aux abattoirs de Chicago, peine à s'imposer. Ce n'est qu'après la grande boucherie de 1914-1918 que la rationalisation de la production et les techniques de "management scientifique" comme le taylorisme se généralisent malgré une violente résistance du monde ouvrier.

Alors que la révolution russe a fait naître l'espoir d'une révolution socialiste mondiale, celui-ci apparaît profondément fracturé. En Allemagne, les réformistes sociaux-démocrates ont écrasé dans le sang les tentatives d'insurrection de 1919-1920. Les fascistes et les nazis s'engouffrent dans la brèche. Aidés par les crises et la montée du chômage, ils s'emparent du pouvoir, en Italie dès 1922, en Allemagne en 1933. Prétendant réaliser la synthèse du socialisme et du nationalisme au nom d'un travailleur mythique, ils proclament "la fin de la lutte des classes".

4/4 Le temps de la destruction

En Espagne, la dictature franquiste, soutenue par Hitler et Mussolini, triomphe en 1939. Puis dans l'Europe asservie, l'Allemagne nazie fait des ouvriers des pays vaincus des "esclaves du XXe siècle" : "travail obligatoire" pour les ouvriers de l'ouest de l'Europe, "extermination par le travail" des juifs, des Tsiganes et des prisonniers de guerre soviétiques.

Après 1945, la guerre froide génère de nouvelles fractures. En Occident, on achète la paix sociale en améliorant les conditions de vie et de travail dans la plus pure tradition fordiste. À l'Est, le pouvoir est confisqué par des partis uniques qui prétendent représenter les ouvriers tout en les privant des libertés syndicales avec le soutien de l'URSS et de ses tanks. L'espoir renaît dans les années 1970, qui voient fleurir les utopies révolutionnaires, des Lip à Solidarnosc. Mais c'est un chant du cygne. Avec son cortège de misère et de chômage, la désindustrialisation a commencé.

(Source ARTE)

Réalisation : Stan Neumann - 2020