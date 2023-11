Les camionneurs polonais manifestent à la frontière avec l'Ukraine pour réinstaurer une « concurrence loyale »

Les divergences entre Polonais et Ukrainiens n'en finissent plus de se creuser. Plusieurs dizaines de compagnies de transport polonaises ont décidé de bloquer lundi les trois passages d'entrée entre la Pologne et l'Ukraine. Ils veulent manifester leur désapprobation de la concurrence qu'ils jugent déloyale des entreprises du pays voisin.

Le trafic routier s'en est trouvé bloqué par les camions alignés par des manifestants. Ces derniers accusent la libéralisation des règles de transport frontalier par l'Union européenne d'entraîner la chute de leurs salaires. « Nous voulons la restauration des règles de concurrence loyale », a ainsi réclamé Rafal Mekler, co-organisateur de la manifestation autour du point de Dorohusk.

Au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne a renoncé à maintenir le système de permis qui contrôlait l'entrée des compagnies de transport ukrainiennes dans l'UE, entraînant selon les routiers polonais une flambée du nombre de concurrents ukrainiens dans le secteur et touchant durement leurs profits.

Accusations de dumping

« Leurs coûts d'entretien du camion, de recrutement d'un chauffeur ou simplement de lancement d'une entreprise ou d'assurance sont bien inférieurs » comparé à la Pologne, a insisté Marek Oklinski, propriétaire d'une compagnie de transport. « Ils poussent le prix vers le bas et prennent la marchandise que nous transportions avant ».

Les manifestants ont établi des blocages similaires aux passages de la frontière à Hrebenne et à Korczowa. Ils se sont néanmoins engagés à laisser passer les voitures individuelles, et l'aide - humanitaire et militaire - à destination de l'Ukraine. De son côté, le ministère polonais des Infrastructures a assuré que Varsovie ne pouvait pas accepter les revendications des manifestants à cause des règles européennes.

« L'accord a été signé par l'UE (...) d'un point de vue pratique, la Pologne n'a pas les moyens de restaurer le système de permis avant l'expiration de l'accord » en question, a répondu le ministère dans un communiqué à l'AFP, exhortant les manifestants à cesser les blocages.

Tensions croissantes avec Kiev Après avoir d'abord soutenu sans réserve l'Ukraine envahie par l'armée russe, les relations entre Kiev et Varsovie, mais aussi d'autres capitales d'Europe centrale, se sont détériorées depuis plusieurs mois, essentiellement pour des désaccords économiques. Lire aussiPologne : fin de partie pour le PiS, l'opposition centriste et pro-européenne remporte les législatives « Nous ne transférons plus aucun armement à l'Ukraine », a ainsi déclaré fin septembre le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, sur la télévision privée Polsat News, qui a également bloqué l'importation de céréales ukrainiennes accusées de faire chuter les prix sur le marché polonais et d'alimenter la colère des agriculteurs. La position de Varsovie sur le sujet pourrait évoluer avec l'arrivée au pouvoir d'une coalition centriste pro-européenne.

(avec AFP)