Pologne : fin de partie pour le PiS, l'opposition centriste et pro-européenne remporte les législatives

C'est le début d'une nouvelle ère pour la Pologne. Au pouvoir depuis 2015, le parti Droit et Justice (PiS) a perdu ce dimanche les élections législatives polonaises. Selon les sondages à la sortie des urnes, les trois partis d'opposition centriste pro-européenne, la Coalition citoyenne (KO) de Donald Tusk, les chrétiens-démocrates de la Troisième voie et la Gauche, ont remporté 248 sièges sur 460 au parlement et arrachent ainsi la majorité, battant les populistes nationalistes au pouvoir (212 sièges pour le PiS) et l'extrême droite réunis. Pour Donald Tusk, le chef de file de l'opposition, c'est la « la fin du règne du PiS. »

« La Pologne a gagné, la démocratie a gagné, nous les avons chassés du pouvoir (...) c'est la fin de cette mauvaise période, c'est la fin du règne du PiS », a-t-il déclaré immédiatement après la publication des sondages.

Le PiS était en tête dans les sondages

Avant le vote, le PiS était pourtant crédité de 32 à 34%, soit quelques points de plus que la Coalition civique (KO). Mais l'opposition ne cessait de réduire l'écart et un gouvernement de coalition des libéraux, de la gauche et des centristes, devenait de plus en plus crédible. Pour beaucoup, « il s'agissait du scrutin le plus important depuis 1989. Car ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la démocratie en Pologne et l'avenir de la Pologne en tant que démocratie et Etat de droit », déclarait avant le vote à l'AFP Dorota Dakowska, professeure de science politique à Sciences Po Aix-en-Provence (France).

Au début du mois, Donald Tusk avait réussi à rassembler des centaines de milliers de personnes dans les rues de Varsovie, lors d'une démonstration de force sans précédent. Néanmoins, il a concentré sa campagne sur les zones rurales et les petites villes où le soutien au parti au pouvoir reste fort, mettant l'accent sur l'économie. Le taux d'inflation reste élevé en Pologne, l'UE prévoyant 11,4% sur 2023, tandis que la croissance sera faible, à +0,5% du PIB.

Attaques personnelles

Le PiS s'est concentré sur la sécurité et la souveraineté nationale et a lancé des attaques personnelles contre Donald Tusk lui-même, l'accusant d'être antipatriotique et de représenter les intérêts de Moscou et de Berlin.

Le leader du PiS, Jaroslaw Kaczynski, véritable détenteur du pouvoir en Pologne, a même qualifié Donald Tusk de « personnification du mal absolu » et l'a accusé de « trahison nationale ». Les médias d'État et le réseau de médias régionaux contrôlé par le géant de l'énergie Orlen ont amplifié ces attaques.

En termes de politique étrangère, une nouvelle victoire du PiS aurait aggravé les tensions et fait de la Pologne un partenaire encore plus imprévisible au sein de l'UE. Le gouvernement actuel reste en effet à couteaux tirés avec Bruxelles depuis des années, principalement en raison des réformes judiciaires considérées comme une atteinte à la démocratie et à l'État de droit, mais aussi en raison des restrictions à la liberté des médias et aux droits des migrants. Ses relations avec l'Ukraine sont également fragiles, même si la Pologne a été jusqu'à présent l'un des principaux soutiens de Kiev envahi par la Russie.

Plus d'un million de réfugiés ukrainiens

La Pologne a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens, y a envoyé des quantités d'armes et d'aide, et joue le rôle clé dans le transit pour les approvisionnements occidentaux.

Mais la décision de Varsovie d'arrêter les importations de céréales ukrainiennes pour protéger ses propres agriculteurs a irrité Kiev et, lors d'un conflit diplomatique très médiatisé, Varsovie a menacé de restreindre ses livraisons d'armes. Le président Duda est allé jusqu'à comparer l'Ukraine à un « homme qui se noie » et qui pourrait tirer ses sauveteurs sous l'eau.

Cette rhétorique visait probablement à gagner des voix nationalistes, mais elle reflétait aussi la « lassitude de la guerre » chez les Polonais.

Un récent sondage a révélé qu'environ 40% des Polonais sont opposés à l'extension des dispositions permettant aux Ukrainiens d'accéder au marché du travail, aux soins de santé, à l'éducation et aux prestations sociales.

Le PiS a présenté l'élection comme un choix entre la sécurité face à une migration sans entrave, que ses opposants soutiennent, et une occidentalisation rampante qu'il considère comme contraire au caractère catholique de la Pologne.

« Cette élection montrera si la Pologne sera gouvernée par les Polonais, ou par Berlin ou Bruxelles », avait déclaré Jaroslaw Kaczynski, chef de file du PiS, à ses partisans lors du dernier rassemblement de campagne du parti vendredi.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le parti a été accusé de saper les contrôles et les équilibres démocratiques, de politiser les tribunaux, d'utiliser les médias publics pour diffuser sa propre propagande et d'attiser l'homophobie. Le PiS a rejeté ces accusations et a nié vouloir quitter l'UE. Le parti affirme que ses réformes visaient à rendre le pays et son économie plus équitables tout en supprimant les derniers vestiges du communisme. Il a construit son soutien sur des aides sociales généreuses, et affirme que les partis rivaux y mettront fin.

Annuler les réformes du PiS

Ancien président du Conseil européen Donald Tusk, a fait campagne en promettant d'annuler les réformes du PiS, de demander des comptes à ses dirigeants et de résoudre les conflits avec Bruxelles au sujet du régime démocratique. Donald Tusk affirme que son parti maintiendra les aides sociales.

Quel que soit le vainqueur, les agences de notation estimaient qu'il sera difficile de revenir sur les promesses d'augmentation des dépenses sociales, ce qui soulève des questions sur les finances publiques et rend les marchés nerveux.

Les investisseurs étrangers ont retiré 2,3 milliards de dollars des obligations d'État nationales et détenaient en juillet moins de 15% des obligations en circulation, soit le niveau le plus bas depuis plus de dix ans et en dessous de la moyenne historique de 20%, selon les calculs de JPMorgan.