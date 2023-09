Polémique sur les céréales : l'Ukraine négocie avec la Pologne et la Slovaquie

La dispute sur les exportations ukrainiennes de céréales entre, d'un côté, l'Ukraine et, de l'autre, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie commence à s'apaiser. Pour rappel, ces exportations ukrainiennes étaient soumises à un embargo temporaire depuis le printemps dans cinq pays (Pologne, Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie). Le motif derrière cette limitation : protéger les agriculteurs d'importations accusées de faire chuter les prix sur les marchés locaux. Ces mesures ont permis aux produits concernés de continuer à transiter par ces cinq pays, mais sans pouvoir être vendus sur leurs marchés.

La Commission européenne a déclaré mettre fin vendredi dernier à cet embargo, avançant que « les distorsions de marché dans les cinq États membres limitrophes de l'Ukraine ont disparu ». Reste que la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont annoncé lundi le maintenir, entraînant la colère de l'Ukraine qui a répliqué en annonçant porter plainte devant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC).

La Slovaquie opte pour un mécanisme basé sur des licences

C'est dans ce climat tendu que le ministre de l'Agriculture ukrainien, Mykola Solskiï, s'est entretenu ce mercredi avec son homologue slovaque, Jozef Bires. Les deux ministres ont convenu d'un mécanisme basé sur des licences pour remplacer à l'avenir l'embargo slovaque sur les céréales, a indiqué jeudi à l'AFP le porte-parole du ministre slovaque de l'Agriculture.

« Jusqu'à ce que ce système soit lancé et que sa pleine fonctionnalité soit testée, l'interdiction d'importer quatre produits d'Ukraine (...) reste valable jusqu'à la fin de l'année 2023 », a-t-il toutefois précisé.

Selon lui, le ministre slovaque a demandé à son collègue ukrainien Mykola Solskiï, « que l'Ukraine cesse toutes les actions en justice contre la Slovaquie, qu'elle avait annoncée, ainsi que les déclarations sur l'arrêt du commerce de produits agricoles de la Slovaquie vers l'Ukraine ». « Le ministre Solskyi a promis hier de mettre fin à ces démarches », a ajouté le porte-parole.

Des négociations à venir avec la Pologne

Autre coup de téléphone ce jeudi entre, cette fois, le ministre de l'Agriculture ukrainien et son homologue polonais, Robert Telus. « Les négociations suivantes (ndlr : sur ce sujet des exportations ukrainiennes) auront lieu dans les prochains jours », a indiqué le ministère ukrainien de l'Agriculture dans un communiqué. « Les deux parties ont réaffirmé les relations étroites et constructives » entre Kiev et Varsovie, est-il précisé.

Selon le ministère, les deux ministres « sont convenus de trouver une solution qui tienne compte des intérêts des deux pays » espérant « élaborer une voie à suivre pour la coopération en matière d'exportation dans un avenir proche ». « La Pologne étudiera également le plan d'exportation de l'Ukraine et préparera ses propositions à ce sujet », selon la même source.

Il s'agit du premier signe de détente entre les deux pays ces derniers jours. La Pologne est pourtant l'un des principaux alliés de Kiev dans sa guerre contre la Russie et l'aide militaire occidentale transite principalement par son territoire. Mais, outre ce sujet des céréales, des crispations ont surgi suite aux propos tenus mardi par le président ukrainien à l'ONU. Volodymyr Zelensky avait déclaré que « certains pays feignent la solidarité (ndlr : à l'égard de l'Ukraine) en soutenant indirectement la Russie ». La Pologne avait alors convoqué « d'urgence » l'ambassadeur d'Ukraine pour protester.

Mercredi, le Premier ministre polonais a déclaré que son pays ne fournirait plus d'armement à Kiev. L'heure n'est d'ailleurs pas encore à l'apaisement. Ce jeudi, la Pologne a réaffirmé qu'elle n'assurerait que les livraisons d'armes à l'Ukraine « convenues antérieurement » avec Kiev. Les responsables ukrainiens n'avaient pas encore réagi dans l'immédiat à cette annonce.

Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller, a par ailleurs déclaré récemment que la Pologne pourrait mettre fin l'année prochaine à son aide fournie aux réfugiés ukrainiens dont elle accueille près d'un million de personnes.

(Avec AFP)