Les Serbes achètent des TGV chinois, en pleine négociation pour leur adhésion à l’UE

Alors que la Serbie négocie son adhésion à l'Union Européenne, le pays annonce avoir acheté cinq trains à grande vitesse à la Chine. « Nous négocions ce contrat depuis longtemps avec nos amis chinois », précise un communiqué gouvernemental en ligne mercredi. « Pour 54 millions d'euros, nous avons reçu cinq trains, ce qui signifie que nous aurons désormais des trains rapides, des trains chinois qui circuleront sur la ligne Belgrade-Budapest », lorsque celle-ci sera finie, complète-t-il.

En attendant, certains de ces trains seront mis en service début 2025 entre Belgrade et Subotica (nord). « Quand nos amis Hongrois auront terminé notre partie du chemin de fer, nous irons à Budapest », a déclaré le ministre serbe de la Construction, des Transports et des Infrastructures, actuellement en visite à Pékin pour le forum des « Nouvelles routes de la soie » (appelé officiellement « La ceinture et la route »).

La Chine, deuxième partenaire commercial de la Serbie après l'UE

En plus de ces trains, la Serbie et la Chine ont aussi signé deux contrats commerciaux portant sur la construction de 300 kilomètres d'autoroutes, pour un montant de « près de quatre milliards d'euros ». La Chine a investi ces dernières années des milliards d'euros en Serbie et dans les pays voisins dans les Balkans, dans des projets d'infrastructures et d'énergie, dans l'objectif d'étendre son emprise économique dans cette partie de l'Europe.

Ces transactions se sont concrétisées par la signature d'un accord de libre-échange entre les deux pays, mardi, à Pékin. « C'est une grande chose réalisée pour la Serbie et j'en suis très fier », a déclaré à la presse le président serbe Aleksandar Vucic. Signé également lors du forum des « Nouvelles routes de la soie », l'accord concernera des milliers de produits, ont précisé les médias serbes.

Un accord qui prendra toutefois fin si la Serbie rejoint l'UE, même si aucune échéance n'a été fixée pour le moment. Lundi s'est tenu le neuvième sommet du processus de Berlin qui œuvre pour rapprocher les Balkans de l'UE, sur fonds de tensions entre la Serbie et le Kosovo. Le président serbe, actuellement à Pékin, n'était donc pas présent à l'événement.

L'Union européenne dans son ensemble reste le premier partenaire commercial de la Serbie (38,9 milliards d'euros en 2022), avec en tête l'Allemagne (8,19 milliards d'euros), selon l'Institut serbe des statistiques. Mais la Chine est en deuxième position, avec 5,8 milliards d'euros d'échanges l'année dernière et une balance commerciale très défavorable pour la Serbie.

