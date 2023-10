La Serbie signe un accord de libre-échange avec la Chine, en attendant de rejoindre l'UE

La Serbie a signé mardi à Pékin un accord de libre-échange avec la Chine, devenue son deuxième partenaire commercial et un de ses plus importants investisseurs étrangers. Un événement « d'importance historique », qui sera toutefois de courte durée, puisque l'accord prendra fin lorsque le pays aura rejoint l'Union européenne. Reste qu'il est dans l'attente depuis plus de 10 ans et que la date de son adhésion n'est pas encore fixée.