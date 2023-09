UE : Vestager quitte temporairement son poste de commissaire à la Concurrence pour candidater à la BEI

L'un des (rares) visages connus de la Commission européenne pourrait tirer sa révérence de l'exécutif européen. La commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager va être remplacée temporairement par le commissaire européen à la Justice Didier Reynders.

La responsable danoise prend en effet un congé sans solde pour postuler à la présidence de la Banque européenne d'investissement (BEI). En cas d'échec de sa candidature pour diriger l'institution de financement de l'UE, elle aura toutefois la possibilité de... reprendre ses fonctions à Bruxelles comme auparavant.

« Je suis officiellement candidate à la présidence de la BEI », a indiqué ce mardi soir Margrethe Vestager sur X (nouvelle dénomination de Twitter) avant que la Commission ne confirme son remplacement par Didier Reynders pendant ce « retrait temporaire ».

L'une des rares dirigeantes d'envergure de la Commission européenne

La Danoise Margrethe Vestager est l'un des poids lourd de la Commission européenne. Elle est parvenue à se bâtir une réputation au-delà des couloirs feutrés de Bruxelles, notamment pour avoir infligé des amendes à Google et défié Paris et Berlin en interdisant la fusion stratégique des constructeurs ferroviaires Alstom et Siemens pour affronter la concurrence chinoise sur le rail. Désormais, elle candidate pour remplacer à la BEI le président actuel, l'Allemand Werner Hoyer, âgé de 71 ans, qui arrive au terme de son deuxième mandat de six ans.

Sa rivale annoncée sera la ministre espagnole de l'Economie, Nadia Calvino, qui a annoncé sa candidature en août. La nomination appartient aux ministres de l'Economie et des Finances de l'UE. Ces derniers pourraient trancher le nom du futur président de la BEI lors de leur prochaine réunion le 16 septembre à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne.

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne, est l'organe de financement à long terme de l'UE. Elle revendique 1.000 milliards d'euros d'investissement depuis 1958 dans le climat et l'environnement, la cohésion sociale, l'innovation ou le soutien aux PME.