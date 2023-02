Zone euro : l’inflation continue de refluer mais culmine encore à 8,5% en janvier

La tendance se confirme, le pic de l'inflation en Europe semble être passé. Eurostat a annoncé ce mercredi 1 février que la hausse généralisée des prix a perdu de l'ampleur en janvier, affichant +8,5% sur un an après 9,2% en décembre et 10,1% en novembre. La baisse est plus marquée que ce qu'anticipaient les économistes. Les experts interrogés par Factset tablaient en moyenne sur un taux de 9% en janvier.

Pour rappel, la hausse des prix à la consommation avait atteint son point haut en octobre, à 10,6%, après un an et demi de progression ininterrompue, accélérée par la guerre en Ukraine.

Forte baisse des prix de l'énergie

Comme en novembre et décembre, le ralentissement de l'inflation le mois dernier s'explique essentiellement par des hausses de prix moins fortes dans le secteur de l'énergie (électricité, gaz, pétrole...), la base de comparaison de l'an dernier étant déjà très élevée. Cette composante de l'indice reste celle qui connaît le taux annuel de progression le plus haut en janvier, mais il diminue fortement à 17,2%, après 25,5% en décembre, selon l'office européen des statistiques. En octobre, la hausse des tarifs de l'énergie avait atteint en moyenne 41,5% dans la zone euro.

Lire aussiCrise de l'énergie : plus d'une ETI sur quatre risque de rester sur le carreau

En revanche, la flambée des prix de l'alimentation (y compris alcool et tabac) continue de s'accélérer à 14,1% en janvier, après 13,8% en décembre. Même tendance pour les tarifs des biens industriels qui augmentent de 6,9% sur un an, soit 0,5 point de plus qu'en décembre. Dans les services, l'inflation ralentit légèrement à 4,2% (-0,2 point).

La France, l'Espagne et le Luxembourg en pôle position

Parmi les 20 pays de la zone euro, les taux d'inflation les plus faibles en janvier ont été enregistrés en Espagne et au Luxembourg, tous deux à 5,8%. La France à +7% sur un an selon Eurostat, et +6% selon l'Insee fait bien mieux que l'Italie à +10,9%. Cependant, la situation française pourrait bien se dégrader dans les prochains mois suite au passage du plafond du tarif réglementé du gaz et de l'électricité de 4 à 15%. « L'inflation française sera bientôt plus élevée que celle observée dans les pays voisins », affirme même l'économiste d'ING Charlotte de Montpellier.

Lire aussiInflation en France : à quoi faut-il s'attendre en 2023 ?

Mais l'Hexagone restera tout de même moins impacté par la hausse des prix que les pays baltes qui ont connu l'inflation la plus forte de la zone euro en janvier Lettonie (21,6%), Estonie (18,8%) et Lituanie (18,4%), d'après les données harmonisées d'Eurostat.

Le chômage et la croissance stable

Face à l'inflation et la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne, passés de zéro à 2,50 et 2,75 depuis l'été dernier, la croissance a marqué un net ralentissement en fin d'année avec seulement +0,1% sur un an au quatrième trimestre après avoir atteint 0,3% au troisième trimestre et 0,9% au deuxième, a annoncé Eurostat, le 31 janvier. Mais ce qui peut sembler être une mauvaise nouvelle est en réalité une bonne surprise. Les analystes tablaient sur un chiffre légèrement négatif pour les 20 pays partageant la monnaie unique. « Bonne nouvelle: la zone euro a évité une contraction », s'est même réjoui le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni, qui prédisait encore en novembre une récession pour cet hiver. « Nous continuons à faire face à de multiples défis », mais les perspectives pour 2023 « semblent un peu plus positives aujourd'hui qu'à l'automne », a-t-il souligné.

Face à une économie toujours en marche, le chômage dans la zone euro est resté stable en décembre à 6,6% de la population active, soit 13,15 millions de personnes. Si l'indicateur remonte après 6,5% en octobre et novembre il reste au plus bas depuis que l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998.

La BCE souhaite monter ces taux jusqu'à ce que l'inflation revienne à 2%

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne a rappelé à plusieurs reprises son objectif de ramener l'inflation à 2% dans la zone euro. La légère baisse des prix depuis quelques mois ne suffit donc pas à la BCE pour mettre fin à son durcissement de politique monétaire ayant pour but de diminuer l'accès au crédit, la consommation et l'investissement.

Pour Frederik Ducrozet, chef économiste chez Pictet la BCE « n'a pas d'autres choix que de réaffirmer », lors de la réunion de politique monétaire de ce jeudi 2 février, « son engagement du mois de décembre à délivrer une hausse de taux de 0,5 point de pourcentage, qui devrait se poursuivre au mois de mars », a-t-il affirmé à l'AFP. Cette nouvelle hausse portera le taux rémunérant les liquidités bancaires non distribuées en crédit à 2,5% et celui sur les opérations de refinancement à court terme à 3,0%, au plus haut depuis novembre 2008.

(Avec AFP)