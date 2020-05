« Aux États-Unis, les banques sous-estiment la catastrophe à venir »

LA TRIBUNE - Vous qui suivez l'évolution de la conjoncture outre-Atlantique, est-ce que les banques américaines sont vraiment en meilleure posture que les européennes face à la crise du coronavirus?

JOHN PLASSARD - Tout d'abord, une remarque liminaire sur la rentabilité des banques américaines: il faut savoir que, globalement, elles bénéficient d'une législation plus souple qu'en Europe, ce qui leur permet de dégager des bénéfices « plus facilement » que leurs homologues européennes. Maintenant, avec la crise sanitaire sur le sol américain, les bénéfices des JPMorgan, Bank of America, Citi Group et autres Goldman Sachs, ont bien évidemment fondu comme neige au soleil au premier trimestre. Dans ce genre de crise, d'un côté les emprunteurs se font plus rares, et de l'autre, les banques sont moins enclines à prêter, tout le monde fuyant le risque. Certes, on a vu quelques établissements, spécialisés dans le trading, tirer profit de la volatilité en février et mars, mais cela est resté très localisé, très ponctuel.

Le deuxième point important sur la situation des banques américaines, c'est qu'elles ont...