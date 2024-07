BNP Paribas voit son bénéfice net bondir au deuxième trimestre et fait mieux qu'attendu

La plus grande banque française signe un bon deuxième trimestre. BNP Paribas a annoncé, ce mercredi, avoir dégagé un bénéfice net en hausse de 20,8% sur un an entre avril et juin, à 3,4 milliards d'euros. Et un produit net bancaire (PNB) - l'équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur -, en augmentation de près de +8% sur un an, à 12,27 milliards d'euros.

Des performances que le géant bancaire doit « à la dynamique commerciale des pôles opérationnels », dixit le directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, cité dans un communiqué. Mais aussi au fait qu'à la même période l'année dernière, le groupe avait été freiné par l'évolution de la politique monétaire, les marchés actions et l'immobilier.

Reste que ces résultats dépassent les attentes des analystes. Ceux interrogés par le fournisseur de données Factset tablaient sur un résultat net de 2,9 milliards d'euros et environ 11,9 milliards d'euros de PNB. Ceux sollicités par l'agence financière Bloomberg anticipaient un résultat net de 2,7 milliards d'euros pour un PNB aussi autour des 11,9 milliards d'euros.

Dynamique commerciale

Dans le détail, le PNB de la banque de financement et d'investissement - qui gère les comptes des entreprises et des institutionnels (banques, compagnies d'assurance, gestionnaires d'actifs, etc) -, a bondi de 12,1% au deuxième trimestre, à 4,5 milliards d'euros. Une belle croissance due notamment à une forte hausse des activités sur les marchés actions dans les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amériques, souligne le communiqué.

Concernant les revenus de la branche banques commerciales (France, Belgique, Italie...), rassemblée avec les métiers spécialisés tels que le leasing automobile, avec Arval, ou le paiement, avec Nickel et Floa, ils sont restés stables entre avril et juin. En revanche, le bénéfice net a reculé de 24%. Le groupe l'explique par le fait que si les banques commerciales ont vu une « hausse des revenus d'intérêts », Arval et Leasg Solutions connaissent une baisse de leurs revenus « en lien avec l'évolution du prix des véhicules d'occasion chez Arval ».

La branche protection, épargne, investissement et services immobiliers a, elle, vu son chiffre d'affaires augmenter de 3%.

Par ailleurs, BNP Paribas a indiqué poursuivre l'acquisition des clients de sa banque en ligne, Hello Bank « à un rythme soutenu ». Comme annoncé en début d'année, le géant bancaire va reprendre les clients de la banque en ligne d'Orange, lancée en 2017. Environ 195.000 clients ont été acquis sur les six premiers mois de 2024, un chiffre multiplié par 2,5 par rapport à la même période l'année dernière, précise BNP. Au total, ils seront 400.000 à recevoir « une offre exclusive », avec des primes pouvant s'élever jusqu'à 430 euros, pour rejoindre Hello Bank.

Le coût du risque, c'est-à-dire les sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis, a de son côté connu une hausse au deuxième trimestre par rapport au premier, passant de 29 points de base des encours de crédits à la clientèle, soit 640 millions d'euros, à 33 points de base, à 752 millions, intégrant un « dossier spécifique » non divulgué.

Un premier semestre en demi-teinte

Avec ces résultats, BNP Paribas réalise un meilleur deuxième trimestre 2024 que le premier, où son bénéfice net « distribuable », qui permet une comparaison hors effets de périmètre, s'était affiché en baisse de 2,2% sur un an, à 3,1 milliards d'euros. Un recul qui s'expliquait néanmoins par un effet de base défavorable puisque, début 2023, le groupe avait intégré dans ses comptes une plus-value de cession de 3 milliards d'euros issue de la vente de sa filiale américaine Bank of the West - ce qui lui avait en partie permis de terminer l'année avec un bénéfice record.

Au total, sur l'ensemble du premier semestre 2024, BNP Paribas a enregistré un PNB à 24,7 milliards d'euros, en hausse de 5,8% et un résultat net en baisse de plus de 10%, à 6,5 milliards. Ce, en raison de sa performance exceptionnelle au premier semestre 2023 avec « l'impact de la cession de Bank of the West », mais également de la contribution à la constitution du Fonds de Résolution Unique (un fonds d'urgence utilisable en temps de crise, visant à empêcher la faillite des banques une fois les autres solutions épuisées). En données « distribuables » toutefois, le résultat net du premier semestre reste stable, et le produit net bancaire connaît une petite hausse de 1,7%.

Trajectoire confirmée pour le reste de l'année

Grâce aux résultats de cette première moitié de l'année, BNP Paribas confirme en tout cas sa trajectoire 2024 avec des revenus en croissance de plus de 2% par rapport aux revenus 2023 en données « distribuables », soit à 46,9 milliards d'euros. Il vise aussi un coût du risque inférieur à 40 points de base et un résultat net part du groupe supérieur au résultat net 2023 (11,2 milliards d'euros).

La « poursuite des mesures d'efficacité opérationnelle à hauteur de 650 millions d'euros au deuxième semestre 2024, dont 350 millions au titre du plan additionnel » d'économies « annoncé en mars 2024 » est également toujours au programme de la banque, précise-t-elle.

(Avec AFP)