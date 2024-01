Les premiers distributeurs de billets communs de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel entrent en service

Après une phase d'expérimentation amorcée à l'automne dernier, une soixantaine de distributeurs automatiques de billets (DAB) Cash Services se déploient partout en France. Leur particularité : ils ne sont pas propres à une enseigne bancaire mais à quatre, à savoir BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC et SG (fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord).

Le premier distributeur de ce type, habillé de noir et arborant le logo Cash Services, était en test depuis le 22 novembre dernier au parc des expositions à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Il avait été rejoint depuis par six autres sites, tous hors agences bancaires.

Lire aussiDistributeurs de billets : quatre réseaux bancaires font cash commun

Au bénéfice des clients...

Cette mise en commun devrait limiter pour les clients les retraits dits « déplacés », ceux réalisés hors des distributeurs de sa propre banque. Ces retraits leurs sont facturés selon l'offre à laquelle ils ont souscrit et à partir d'un certain nombre. Désormais, un client Société Générale pourra donc retirer de l'argent dans un distributeur Cash Services attaché à une agence BNP Paribas, et vice-versa, sans subir de frais supplémentaires.

Dans la pratique, après reconnaissance de la carte, chaque client de ces réseaux retrouvera l'interface propre de sa banque sur l'écran du DAB. Tout autre client, du Crédit Agricole par exemple, évoluera à travers une interface Cash Services. Les automates seront aussi en mesure de proposer un large panel de services, comme les dépôts de chèques ou de monnaie.

...et surtout des banques

Mais cette mise en commun vise surtout à réduire les coûts de fonctionnement pour les banques : moins de distributeurs signifie moins de frais d'approvisionnement, d'entretien, d'allées et venues des transporteurs de fonds...

Il était temps « d'engager de saines économies » sur ce service bancaire, estime auprès de l'AFP Olivier Fournier, le président de 2SF, la société commune aux quatre enseignes bancaires. « On est plutôt dans un accompagnement d'un mouvement au même titre que les cabines téléphoniques ont été progressivement réduites au fur et à mesure du déploiement des téléphones portables », illustre-t-il.

Lire aussiBanque : après une accalmie, les frais bancaires repartent à la hausse en 2024

De moins en moins de DAB dans le paysage

Au terme du déploiement de ce projet de mutualisation, prévu pour 2026, le réseau Cash Services comptera 7.000 sites (5.000 agences et 2.000 hors agences), soit 30% de moins que le nombre de sites actuels, environ 10.000. Le nombre d'automates (il peut y en avoir plusieurs par sites) sera lui autour des 10.000 à cette date, selon une source proche du projet, contre 15.000 actuellement sur l'ensemble des 4 réseaux.

Le nombre de DAB réduit à grande vitesse en France. Il a baissé de plus de 12% entre 2018 et 2022, pour tomber à 46.249 en fin d'année 2022, selon les chiffres de la Banque de France. Retirer quelque 5.000 automates comme le veut ce projet représenterait une nouvelle baisse de 11% d'ici 2026, sans compter les suppressions éventuelles de DAB dans les autres réseaux (Crédit Agricole, CCF...).

Ce sont les zones urbaines où cohabitent les quatre enseignes qui sont les principales concernées par cette mutualisation. À la demande des localités désertées par les agences bancaires, 2SF aura également vocation à répondre aux appels d'offres pour l'installation d'un DAB, comme aujourd'hui les Américains Euronet et Brink's ou le suédois Loomis.

Pour la petite histoire, le premier distributeur automatique de billets a été installé en France en 1968, à la Société Marseillaise de Crédit (c'est aujourd'hui l'une des marques régionales de SG). Au niveau mondial, on doit l'installation du premier distributeur à Barclays, dans une de ses agences du Grand Londres, dans le quartier d'Enfield, en juin 1967.

Lire aussiLe distributeur automatique de billets fête ses 50 ans

La monnaie chère aux Français Si leur usage est en baisse, pièces et billets constituent toujours « le principal moyen de paiement dans la zone euro », selon la Banque centrale européenne (BCE). Mais leur érosion est notable : la part du cash dans les paiements physiques est passée de 72% en 2019 à 59% l'an dernier. L'institution bancaire est l'un des meilleurs avocats du cash : selon elle, il garantit le respect de la vie privée, assure l'inclusion sociale, aide à suivre les dépenses, constitue un moyen de paiement rapide et sûr. La Banque de France est le premier producteur de billets en euros, parmi les onze imprimeries en zone euro. Elle a statué en 2023 la construction d'une nouvelle imprimerie de billets en remplacement de l'usine actuelle de Chamalières à côté de Clermont-Ferrand, sur le site de la papeterie de Vic-le-Comte, non loin de là. À la réalisation du projet en 2026, la France devrait disposer « du pôle de production publique de billets (papeterie et imprimerie) le plus moderne, efficace, et écologique d'Europe », s'était félicitée la banque centrale fin septembre.

(Avec AFP)