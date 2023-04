Paiements : pourquoi Crédit Agricole et Worldline signent un partenariat stratégique

Le Crédit Agricole et Worldline ont entamé des discussions sur la création d'une société commune afin de créer un acteur majeur des paiements au service des commerçants en France.

Crédit Agricole SA et Worldline, poids lourd européen des services de paiement, ont annoncé ce mercredi la création d'une société commune afin de créer un acteur de premier plan en France dans les paiements au service des commerçants. La participation de Worldline sera légèrement majoritaire (50% du capital plus une action) et donc consolidée à 100% dans ses comptes.

La nouvelle société, qui n'est pas encore baptisée, doit être opérationnelle d'ici 2025, et regroupera les compétences de la banque en matière d'acquisition (exécution des paiements des clients chez le commerçant) et son réseau de détail et l'infrastructure technologique de Worldline permettant aux commerçant d'accepter tout type de paiement.

Principal marché des paiements

Une première phase, qui implique un investissement conjoint de 80 millions d'euros, portera sur la conception de l'offre pour le commerçant. « Le partenariat (...) s'inscrit pleinement dans les ambitions du Crédit Agricole pour 2025, à, savoir surpasser la croissance du marché en multipliant par deux les solutions de paiement pour les commerçants », indique, dans un communiqué, Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint du Crédit Agricole, en charge de la technologie, du digital et des paiements.

Pour Worldline, l'intérêt de renforcer ses positions en France, qui représente le principal marché européen du paiement (700 milliards d'euros, en croissance de 5 % par an). Rappelons que Crédit Agricole détient environ 30 % de part de marché sur le commerce de détail en France, soit environ 400.000 commerçants. Dans son plan stratégique 2025, le groupe bancaire compte accroître ses revenus de 300 millions d'euros sur la période. Les revenus de paiement sont estimés à 2 milliards d'euros en 2021, selon une note de recherche du courtier Jefferies.

Numéro deux européen

Toujours selon Jefferies, citant des données de Nilson, la co-entreprise Worldline/Crédit Agricole pourra se hisser à la seconde place sur le marché européen de l'acquisition des commerçants (8% de part de marché, derrière le groupe italien Nexi (10% de part de marché), mais devant Worldpay (6%) ou Barclays (4%). « Cette entreprise commune pourrait être un tremplin (pour Worldline, NDLR) pour construire une plateforme de paiement à grande échelle sur le plus grand marché des paiements en Europe, qui est encore dominé par les banques par rapport à la plupart des autres marchés (Grèce, Allemagne, pays nordiques...) », indique la note de Jefferies.

Lire aussiPaiement instantané : le projet paneuropéen EPI dans les starting-blocks pour un lancement en 2023

Ce partenariat n'est pas sans rappeler celui passé par Worldline avec les Caisses d'Epargne en Allemagne. Il souligne l'intérêt croissant des banques pour le marché des paiements, y compris sur le segment de l'acceptation qui avait été délaissé au profit d'acteurs pure players comme checkout.com, Adyen ou Worldline, ou de réseaux internationaux, comme Visa ou MasterCard. D'ailleurs, les banques françaises ont décidé de « réarmer » le GIE Cartes Bancaires CB en le dotant de moyens marketing pour se montrer plus offensif.