Climat : Société Générale s'engage sur les sables bitumineux

C'est un exercice obligé à la veille du grand One Planet Summit organisé à l'initiative d'Emmanuel Macron ce mardi 12 décembre et précédé d'une journée de la finance climat à Bercy : banquiers et assureurs annoncent de nouvelles promesses de réorienter leurs capitaux vers des projets et entreprises plus favorables au climat. Emboîtant le pas du Crédit Agricole, qui avait dégainé mercredi, la Société Générale a dévoilé vendredi de nouvelles restrictions dans sa politique de financement des industries les plus nocives.

La banque de la Défense « ne financera plus les activités de production de pétrole issu de sables bitumineux partout dans le monde, et de production de pétrole en Arctique », mais ne s'engage pas sur les activités d'exploration, de distribution, de marketing ou de trading de ce type de pétrole, dont le processus d'extraction est parmi les plus polluants.

Pas d'engagements précis non plus sur les gaz et pétroles de schiste si ce n'est que la banque « conditionnera son soutien aux entreprises utilisant les techniques de fracturation hydraulique à la mise en œuvre, ou à un engagement de mise en œuvre, des meilleures pratiques environnementales & sociales, en ligne avec les Règles d'Or de l'AIE », l'Agence internationale de l'énergie.

Pétrole et gaz : soutien sous condition

La Société Générale ajoute qu'elle conditionnera désormais son soutien aux entreprises du secteur pétrolier et gazier « à la mise en œuvre, ou à un engagement de mise en œuvre, de mesures de limitation du brûlage en torchère continu et des émissions de méthane. » Elle promet aussi de détailler les performances environnementales et sociales de son portefeuille dans le pétrole et le gaz.

« Société Générale, parmi les leaders mondiaux du financement de l'énergie, est déjà pleinement investi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous accompagnons nos clients dans leur propre transition, en leur offrant une large gamme de solutions durables, pour répondre à leurs besoins en matière de conseil, de financement et d'investissement » a déclaré Frédéric Oudéa, le directeur général, dans le communiqué.

Par ailleurs, la banque se fixe comme objectif de « contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique » entre 2016 et 2020, dont 15 milliards sous la forme de conseil et de financement au secteur des énergies renouvelables (contre 10 milliards annoncés fin 2016) et de 85 milliards via l'émission de "green bonds" (obligations vertes) qu'elle dirigerait ou co-dirigerait au cours de la période. L'an dernier, elle a contribué à l'émission de 8 obligations vertes pour un montant global de 6 milliards d'euros. Au premier semestre, elle était au huitième rang mondial. La Société Générale s'est plutôt spécialisée dans la finance durable et à impact positif.

Enfin, la banque monte d'un cran son objectif sur sa propre empreinte carbone en s'engageant à réduire 25% ses émissions de CO2 par employé à horizon 2020 par rapport à 2014 (contre 20% annoncé l'an dernier). Elle a mis en place une taxe carbone interne appliquée à l'ensemble des entités qui financent des programmes internes d'efficacité environnementale : cette taxe a généré en cinq ans « 95 millions d'euros d'économies, évité plus de 38.000 tonnes de CO2 et économisé 220 GWh, soit la consommation annuelle d'environ 30.000 foyers français » assure la banque.

Engagements trop légers ?

Les ONG risquent de trouver ces nouveaux engagements un peu légers. Les Amis de la Terre ont qualifié de « cosmétiques » ceux du Crédit Agricole, alors qu'ils avaient salué la démarche de BNP Paribas en octobre, beaucoup plus large : la banque de la rue d'Antin a exclu de financer les projets liés aux gaz et pétroles de schiste et/ou issus de sables bitumineux mais aussi de cesser toute relation avec les entreprises dont c'est l'activité principale. Les Amis de la Terre s'étaient invités aux assemblées générales de BNP, Société Générale, Natixis et Crédit Agricole pour enjoindre les dirigeants de prendre des engagements de cesser tout financement aux entreprises liées à ces projets très polluants et ayant parfois des conséquences sur les populations autochtones.

Une récente étude de l'ONG britannique ShareAction a placé BNP Paribas en tête des banques en Europe sur l'engagement pour le climat. Crédit Agricole et Société Générale étaient respectivement quatrième et cinquième.