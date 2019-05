Comment la Caisse des Dépôts pilote l'innovation dans la « blockchain »

Du haut de ses 202 ans, la Caisse des Dépôts et Consignations n'a pas peur de la disruption. L'institution publique a été pionnière en lançant en 2015 un laboratoire d'innovation de place destiné à explorer les potentialités de la technologie blockchain, qui nécessite de travailler en coopération. Premier consortium de la finance sur la blockchain en Europe, LaBChain rassemble une trentaine d'acteurs et a déjà mis sur les rails plusieurs projets. La directrice des programmes blockchain de la Caisse des Dépôts, qui pilote LaBChain, Nadia Filali, nous explique la philosophie, le fonctionnement et les projets en cours comme celui, stratégique, de « tokenisation » de l'euro.

LA TRIBUNE - Quel était l'objectif à la création du laboratoire d'innovation LaBChain ?

NADIA FILALI - Le premier objectif était de comprendre ces technologies, la blockchain et les cryptoactifs, et de voir quelles étaient les menaces et les opportunités pour les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance, pour la Caisse des Dépôts et ses partenaires, d'évaluer l'impact de cette technologie sur les tiers de confiance, quels qu'ils soient. Le deuxième objectif était de faire en sorte que la France...