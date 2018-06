Créances douteuses : un plafond de 5% du bilan des banques européennes

Dix ans après la crise financière et quatre ans après la sortie de la crise des dettes souveraines, les créances douteuses continuent de plomber le bilan de certaines banques européennes, en particulier des pays du Sud de l'UE. L'Allemagne et la France se sont mises d'accord pour proposer au prochain Conseil européen des 28 et 29 juin à Bruxelles d'imposer un plafond de ces "prêts non-performants" (dont le remboursement est peu probable) à 5% du total des encours.

"Il devrait y avoir un objectif de prêts non performants bruts de 5% et de prêts non performants nets de 2,5% pour toutes les banques suivies par le Conseil de résolution unique ainsi que toutes les autres banques", indique le document cité par l'agence Reuters.

En moyenne en Europe, le ratio est tombé autour de 4%, contre 6% en 2013. Mais certains pays présentent des taux bien plus élevés.

"Malgré des progrès importants, les prêts non performants restent un problème chez certaines grandes banques européennes", relevait ainsi l'agence de notation Moody's dans une note du 6 juin.

La Grèce, Chypre, le Portugal, l'Italie et l'Irlande en tête

En Grèce et à Chypre, le ratio avoisinait les 40% fin 2017 (44,9% pour l'une et 38,9% pur l'autre. Au Portugal, il dépassait les 15%, en Italie les 11% et en Irlande les 10%. La Pologne se situe juste au-dessus des 5%. L'Espagne affiche un taux de 4,5%, faussé par l'absence des prêts immobiliers sur les biens saisis.

A titre de comparaison, la France se situait à 3,1%, l'Allemagne à 1,9% et le Royaume-Uni à 1,5%.

[Cliquer sur l'histogramme pour l'agrandir. Crédit : European Banking Corp.]

Le patron d'Ubibanca, la cinquième banque italienne, avait indiqué en janvier dernier que la Banque centrale européenne (BCE) exigeait que les banques ramènent rapidement à moins de 10% de leurs encours la part des créances douteuses (ou NPL pour non-performing loan). La première banque italienne, UniCredit, a vendu un portefeuille de 17,7 milliards d'euros de NPL à l'été 2017 aux fonds américains Pimco et Fortress. En avril dernier, Intesa a annoncé la cession de 10,8 milliards de créances douteuses. Ces cessions s'opèrent généralement avec une décote par rapport à la valeur des prêts dans les comptes.

Si ce plafond est adopté, les banques risquent de devoir accélérer leur programme de nettoyage du bilan. Le document adopté par Emmanuel Macron et Angela Merkel précise toutefois que les "autorités compétentes" définiront des stratégies individuelles pour la réduction des stocks de prêts non performants pour les banques concernées, laissant la main aux banques centrales nationales.