Coinbase taille dans ses effectifs et réduit d'un quart ses dépenses d'exploitation

L'heure est à la rationalisation des coûts pour les plateformes d'échanges de cyrpto-actifs. Après l'américain Kraken annonçant se retirer du Japon pour faire des économies, c'est au tour de son compatriote Coinbase d'annoncer tailler dans ses effectifs. Cotée au Nasdaq, la plateforme subit encore, comme ses concurrentes, les effets du scandale provoqué par son ancienne rivale FTX. En conséquence, Coinbase, qui, déjà avant l'affaire FTX s'attendait à « un hiver des cryptos » en raison de la remontée des taux d'intérêt des banques centrales et de l'aversion au risque, a annoncé mardi se séparer de 950 employés, soit un peu plus de 20% de ses effectifs.

Il s'agit donc de son deuxième plan de licenciements en moins d'un an, après celui, à l'été 2022, où le numéro un des cryptos aux Etats-Unis a supprimé 18% de ses effectifs, soit 1.100 postes sur un total de 6.000 à l'époque.

Cette fois-ci, Coinbase invoque la chute des devises virtuelles et l'impact de la déroute d'« acteurs peu scrupuleux. » « La contagion pourrait se poursuivre », a ajouté le groupe qui revendiquait 56 millions d'utilisateurs en mars 2021. Désormais, le groupe indique sur son site compter plus de 4.700 salariés dans le monde.

L'action vaut près de dix fois moins que lors de l'IPO

A l'ouverture de Wall Street mardi, l'action Coinbase reculait de 2,7% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture, à 38,2 dollars. Lors de son introduction en Bourse en avril 2021, au pic des cryptomonnaies portées par la digitalisation des échanges, la survalorisation des valeurs Tech et la peur de l'inflation, le titre valait plus de 342 dollars (en baisse de -88,8% depuis l'IPO).

Le rival de Binance subit de plein fouet la dépréciation du marché. L'ensemble des cryptomonnaies est évalué à 870 milliards de dollars, selon les données de Coingecko, un site qui recense plus de 13.000 d'entre elles à travers 600 échanges.

Il y a moins de dix jours, c'était plus de 1.000 milliards de dollars, et à son plus haut il y a un an, 3.000 milliards, dont la plus grande partie se sont évaporés avec l'effondrement des cours du bitcoin (-74% sur un an), mais aussi de l'Ethereum (-73%) ou du Dogecoin (-67%).

« En 2022, le marché des cryptomonnaies a connu une tendance à la baisse, tout comme la macroéconomie en général », a affirmé le patron de Coinbase, Brian Armstrong, dans un message aux employés.

Réduire les dépenses avant de repartir à l'offensive

Ce nouveau plan social, qui doit être achevé d'ici au deuxième trimestre, va coûter entre 149 et 163 millions de dollars à l'entreprise, selon des estimations fournies dans un document transmis au gendarme boursier américain, la SEC.

Coinbase prévoit une réduction d'environ 25% de ses dépenses d'exploitation au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent.

Les employés licenciés recevront des compensations financières. Ceux en poste aux Etats-Unis toucheront au moins 14 semaines de leur salaire, leur couverture santé et d'autres avantages salariaux.

D'autres plateformes d'échanges de cryptomonnaies, dont Kraken et Gemini, ont annoncé des licenciements au cours des dernières semaines. Il y a un mois, Kraken avait déjà annoncé une réduction de 30% de ses effectifs, soit quelque 1.100 employés.

Tandis que de nouvelles régulations vont contraindre les acteurs à plus de transparence, la tendance risque d'être à la concentration pour ces plateformes qui se livrent une concurrence féroce pour séduire de nouveaux utilisateurs. L'usage du bitcoin et des autres crypto-monnaies étant pour l'heure limité, ce sont pour l'instant les plateformes qui raflent la mise sur des activités spéculatives.

