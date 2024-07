Cryptomonnaies : les fonds adossés à l'ether (ETF) débarquent aux Etats-Unis

Le jour J est arrivé pour l'ether, la seconde cryptomonnaie en termes de capitalisation, après le bitcoin. Comme le jeton star six mois auparavant, l'ether, ou plutôt son équivalent financier, est coté depuis ce mardi 23 juillet sur les marchés à Wall Street, suite à l'approbation par le gendarme financier (Securities and Exchange Commission) de plusieurs fonds indiciel (ETF) calqué sur cet actif numérique. Un feu vert qui ancre encore plus le mouvement d'institutionnalisation des cryptos dans l'univers de la finance traditionnelle en proposant un produit d'investissement qui permet de parier sur le cours de l'ether, sans en posséder directement.

Lancée en 2015, l'ether, cet actif numérique échangé sur la blockchain ethereum, est estimé désormais à plus de 420 milliards de dollars, soit 17% du marché total des cryptos. Ces ETF Ethereum Spot (au comptant) vont apporter un afflux de liquidités sur un actif numérique parfois perçu comme plus prometteur que le bitcoin. « Le bitcoin permet de stocker de la valeur, alors que l'Ethereum a beaucoup plus de potentiel d'utilisation », note James Butterfill, de la société d'investissement CoinShares cité par l'AFP.

L'Ether est notamment la destination de choix pour les NFT (non fungible token), les certificats d'authenticité numérique qui ont tant fait parler d'eux mais aussi des actions automatisées dans un registre de type blockchain (smart contracts). La blockchain Ethereum promet aussi de meilleures performances énergétiques.

La compétition des sociétés de gestion fait rage

Face à ce potentiel, outre-Atlantique, plusieurs sociétés de gestion ont donc sollicité l'aval du régulateur américain des marchés financiers dont le gestionnaire de fonds crypto Van Eck, Fidelity, Franklin Templeton, et 21Shares, un autre émetteur de produits financiers liés au cryptomonnaies pour lister cette nouvelle classe d'actifs.

Mais le poids lourd du secteur est le géant BlackRock, déjà présent sur l'ETF bitcoin (BTC). Ce mardi sur le Nasdaq, il ouvre la cotation à un « iShares Ethereum Trust ETF ». L'autre américain en embuscade est le fonds Grayscale qui s'était arrogé une large part du nouveau marché des ETF bitcoin.

Déjà aux Etats-Unis, la compétition fait rage entre les fonds émetteurs de ces ETF. Le but étant d'avoir la meilleure offre sur ces nouveaux produits et d'attirer les investisseurs qui veulent se frotter indirectement aux cours volatils des cryptos :

« Comme pour le lancement des ETF BTC, la plupart des émetteurs ont opté pour des dispenses de frais. Ces dispenses vont de l'absence de frais pendant 6 mois à un an ou jusqu'à ce que les actifs atteignent entre 500 millions et 2,5 milliards de dollars. La guerre des frais est un indicateur de la compétitivité du marché. Les émetteurs opèrent avec des marges étroites, ce qui pourrait expliquer la décision d'Ark Invests de se retirer de la course à l'ETH ETF », note le cabinet d'étude spécialisé Kaiko.

Une spirale positive pour le marché

Toutefois, comme pour son homologue décentralisé le bitcoin en janvier dernier, l'approbation de la SEC avait été largement anticipée. Au lendemain de l'approbation de l'ETF bitcoin, l'Ether a fait mieux que son grand frère, bondissant de près de 72% depuis le début de l'année contre seulement 61% pour le jeton leader. Aussi, dès le mois de mai, son cours affichait des croissances de plus de 20%, s'échangeant autour de 3.815 dollars, avant de redescendre autour des 3.200 dollars en ce jour de l'approbation.

Les conséquences seront à attendre sur le marché des cryptos de manière globale. « Cette demande accrue peut augmenter la liquidité du marché, conduisant à des prix plus stables (...) grâce à un flux régulier de capitaux dans l'ETH », anticipe Thomas Jaquet, responsable France chez le courtier Freedom24.

« L'Ethereum va monter davantage que le bitcoin », prédit à l'AFP l'analyste Michaël van de Poppe, « et il y a même une chance que sa capitalisation totale finisse par dépasser celle du bitcoin.»

A noter qu'aux Etats-Unis, le contexte est aussi porteur pour la mise sur le marché de nouveaux produits financiers. Tandis que la Fed temporise sur la remontée de ses taux d'intérêt, la perspective d'une baisse des rendements du dollar ou des obligations d'Etat américaines se confirme, offrant une nouvelle attractivité à ces actifs numériques.

Le bitcoin affiche d'ailleurs une santé insolente, en hausse de 4% en 24 heures, porté par le mouvement de financiarisation mais aussi par la probabilité d'une victoire de Donald Trump suite au retrait de Joe Biden. Le candidat républicain s'est en effet montré favorable à l'essor de l'écosystème aux Etats-Unis. Une tendance locomotive positive qui, traditionnellement, tire l'ensemble des cours des crypto, dont l'Ether, à la hausse.

