Trump, Fed, ETF… les planètes s’alignent pour Bitcoin, son cours bondit à nouveau

Près de +13% en une semaine. Cette hausse marquée n'est autre que celle qu'a connu le cours du bitcoin depuis mercredi 10 juillet, pour atteindre 64.700 dollars (59.100 euros) ce mercredi.

Une accélération qui a surpris nombre d'investisseurs, quelque peu déprimés après quatre mois de stagnation du cours de la cryptomonnaie. A noter, l'actif numérique valorisé 1.170 milliards d'euros (en comptant le total d'argent investi dans le monde pour acheter tous les bitcoins en circulation) n'a toujours pas retrouvé son plus haut de 73.135 dollars du 13 mars.

Quoiqu'il en soit, la semaine a été fructueuse pour les détenteurs de bitcoins, portée par une actualité d'abord très éloignée de la finance. Son nouveau rallye haussier a en effet démarré dimanche 14 juillet, où le cours du bitcoin s'est envolé de 4%, quelques heures après la tentative d'assassinat de Donald Trump. « Trump est considéré comme favorable aux cryptomonnaies », expliquait à l'AFP, lundi, Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell.

« La théorie selon laquelle il est désormais en position de force dans la course à la Maison Blanche a incité les investisseurs à rechercher des actifs susceptibles de bénéficier de son retour au pouvoir ».

Dans le même temps, les propos du président de la Réserve fédérale américaine ont aussi raffermi l'espoir des "bitcoineurs" quant au futur de cet actif numérique. Constatant que l'inflation a ralenti en juin en passant à 3%, contre 3,3% en mai, Jerome Powell a déclaré lundi que « les données des trois mois du deuxième trimestre, y compris celui de la semaine dernière, renforcent quelque peu la confiance ». Des propos qui renforcent l'idée d'une première baisse des taux directeurs américains d'ici septembre. « Comme les obligations vont devenir moins intéressantes avec des taux en baisse, les investisseurs pourraient de nouveau se tourner vers les actifs risqués et donc vers le bitcoin », explique à La Tribune, Claire Balva, directrice stratégique chez la plateforme d'échange Deblock et experte des crypto-actifs.

La fin d'un série de vente massive

Et les planètes s'alignent sur le secteur des cryptos puisque les nouvelles encourageantes ont émergé au moment même où les inquiétudes des investisseurs s'estompent. « Le bitcoin sort d'une période compliquée avec d'importants flux sortants ces derniers mois qui ont provoqué un sentiment de peur chez les investisseurs », rappelle Claire Balva.

En avril, l'ancienne plateforme d'échange de cryptos Mt. Gox a annoncé qu'elle allait retourner à ses clients 142.000 bitcoins bloqués depuis sa faillite en 2014. Quelques semaines après, la police criminelle allemande a, de son côté, vendu 6.500 de ses 50 000 bitcoins saisis lors d'opérations, selon la plateforme d'analyse de la chaîne Arkham Intelligence. Deux mois après ces annonces, « la peur est retombée et les investisseurs se rendent compte qu'il y a toujours de la demande pour le bitcoin et reviennent donc s'exposer à cet actif », analyse l'experte.

« Cette série de ventes de bitcoins étant désormais terminée, cela pourrait-il constituer la base d'une remontée des prix vers 70 000 dollars et au-delà ? » s'interroge même Simon Peters, analyste de marchés chez le courtier eToro dans une note.

Une question tranchée par l'analyste du courtier XTB. Toutes ces nouvelles « pourraient pousser Bitcoin à atteindre 84 000 dollars, une cible institutionnelle majeure. Pour cela, il faudra franchir la barrière clé des 65 500 dollars », précise Antoine Andreani, aussi dans une note.

Car derrière les actualités, la crypto bénéficie d'une tendance de fonds haussière depuis la fin 2023, grâce à la validation des ETF Bitcoins aux Etats-Unis, des fonds d'investissement répliquant le cours de ce crypto-actif et ayant entraîné une vague acheteuse massive. Attention néanmoins. Si Claire Balva s'attend, elle aussi, à une nouvelle hausse du bitcoin en 2024, elle prévient néanmoins « qu'elle ne sera pas linéaire et que personne ne peut prédire son cours à quelques semaines. »

