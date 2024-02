ETF bitcoin : les bourses de cryptos s'attendent à rafler la mise

La fièvre sur le bitcoin après le feu vert du gendarme américain de la Bourse (SEC) mi-janvier n'a pas eu lieu. La décision avait été largement anticipée par les investisseurs, ce qui a soutenu le cours du bitcoin ces derniers mois (+150 % sur un an). Après avoir frôlé les 50.000 dollars lors de l'approbation aux Etats-Unis de onze ETF sur le marché spot du bitcoin, le cours se stabilise finalement autour de 45.000 dollars ce lundi.

Pour les plateformes d'échanges centralisées, comme Coinbase ou Binance, sur lesquelles s'échangent quotidiennement plus de 110 milliards de dollars de cryptoactifs, l'émergence d'une offre d'ETF listés sur un marché réglementé, n'était pas forcément une bonne nouvelle.



Pour rappel, ces ETF « spot » (ou au comptant) permettent à tout investisseur de placer son argent dans un fonds contenant des cryptoactifs, mais en conservant ces actifs en dollars et avec la possibilité d'en sortir à tout moment. Autrement dit, pour la première fois, le bitcoin est disponible par l'intermédiaire d'un produit familier aux États-Unis, via un acteur régulé et qui garantit des contreparties.

La voie du grand public

« L'approbation de l'ETF bitcoin marque une étape importante vers la maturation de l'ensemble du secteur des cryptomonnaies », estime Daniel Seifert, vice-président et directeur régional EMEA de Coinbase. « Nous considérons qu'il s'agit d'une étape cruciale vers l'acceptation et l'adoption des crypto-monnaies par le grand public, ouvrant la voie à une participation institutionnelle accrue », ajoute-t-il. Coinbase développe également une activité de stockage, notamment pour des clients de huit gestionnaires d'actifs qui proposent les ETF bitcoin, dont le géant BlackRock avec lequel il a un accord exclusif.

Pour le leader américain, ces nouveaux produits financiers ne se présentent pas comme un investissement concurrent, par rapport à l'achat direct de crypto via sa plateforme, bien au contraire.

« Comme de plus en plus d'investisseurs sont exposés au bitcoin par le biais de ces véhicules d'investissement réglementés, on s'attend à une augmentation de l'intérêt et de la participation sur notre plateforme », poursuit Daniel Seiffert.

Même son de cloche pour l'administrateur d'indices crypto CF Benchmarks, filiale de la plateforme de trading Kraken. « Dans l'immédiat, il faudra se procurer du bitcoin physique pour étayer ces produits, ce qui entraînera une augmentation de l'activité du marché sur les principales places de négociation », estime Sui Chung, PDG de CF Benchmarks.

Aussi, « il est probable que les fonds émetteurs d'ETF au comptant autorisés s'approvisionneront en liquidités supplémentaires auprès des bourses constitutives (telle la plateforme Kraken NDLR ) - où le prix au comptant reflétera fidèlement l'indice de référence - afin de soutenir le processus de création et de rachat », se félicite-t-il encore.

De nouveaux profils, via la gestion de patrimoine

Au sein de la plateforme Bitpanda, basée en Autriche, qui ne peut directement proposer ces ETF bitcoin à ses clients européens, l'engouement est, à l'image du cours assagi du bitcoin, plus mesuré : « pour l'instant, les volumes de marché dépendent davantage des investisseurs connus que des nouveaux investisseurs », constate Thomas Romain, directeur France chez Bitpanda.

En outre, ces nouveaux profils seront amenés par des conseillers en gestion de patrimoine, les « CGP », qui se voient offrir une sorte de blanc-seing avec ces ETF outre-Atlantique. « Si l'on peut s'attendre à ce que les volumes quotidiens commencent à diminuer à mesure que l'afflux des premiers utilisateurs ralentira, ils augmenteront lorsque d'autres canaux de distribution - tels que les plateformes de gestion de patrimoine - s'ouvriront à ces produits », estime Sui Chung, PDG de CF Benchmarks.

Ce sera : « l'émergence d'une gestion des risques solide et d'une infrastructure commerciale à la hauteur des autres actifs matures », renchérit Jeff Billingham, le directeur des initiatives stratégiques au sein du cabinet Chainalysis.

Lire aussiPatrimoine : les CGP commencent à flirter avec les cryptomonnaies

Pour les clients européens - néanmoins très minoritaires dans la clientèle des plateformes -, le produit restera difficilement accessible. « Nous continuons d'améliorer nos produits », patiente Thomas Romain, directeur France de Bitpanda qui entend rester sur des ETF basés sur les indices futures des cryptos autorisés sur le Vieux continent (les ETP). Mais l'attente est bien là pour d'autres acteurs :

« Nous nous efforçons de trouver un moyen de rendre les ETF bitcoin disponibles pour les clients européens sur notre plateforme », affirme à La Tribune la plateforme eToro basée à Dubaï.

Lire aussiBitcoin : la banque Raiffeisen propose des cryptos sur son application mobile

Au final, les observateurs sont unanimes : « les plateformes tireront leur épingle du jeu et profiteront pleinement de cette décision car malgré cette « légalisation » qui tend à intégrer définitivement le Bitcoin dans le circuit de la finance traditionnelle, il reste un actif volatil et spéculatif qui sert à la fois comme valeur refuge, de moyen pour échapper aux contrôles des États et de réaliser des dépenses sur internet de façon anonyme à un moment où le secret bancaire commence petit à petit à être limité par une succession de réglementations adoptées ces dernières années », estime Radouane Abdoune, Professeur de finance à Kedge Business School.

Dès lors, jusqu'où ira l'ETF bitcoin dans les portefeuilles d'actifs outre-Atlantique ? « Les avoirs de ces ETF sont déjà proportionnellement beaucoup plus importants que ceux des ETF sur l'or », note Ben Laidler, Global Markets Strategist pour eToro.

« L'attention se porte désormais sur trois autres catalyseurs imminents, à savoir la quatrième division par deux du bitcoin (halving Ndlr), une première baisse des taux d'intérêt de la Fed et l'approbation potentielle de l'ETF Ethereum spot », conclut-il.

Lire aussiCryptomonnaies : « L'arrivée de gros gestionnaires va redistribuer la détention de bitcoin », (Stéphane Ifrah, Coinhouse)