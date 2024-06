La finance solidaire a franchi un nouveau cap en 2023

Quoi de mieux pour évoquer la santé de la finance solidaire qu'une boulangerie labellisée « entreprise d'insertion », et dont l'objectif est de former, à la production comme à la vente, des personnes éloignées de l'emploi. C'est donc au sein de Farinez'vous, rue de Clisson, dans le 13e arrondissement de la capitale, que le directeur général de l'association Fair (ex-Finansol), Patrick Sapy, a donné rendez-vous à la presse pour présenter la nouvelle édition du baromètre de la finance solidaire Fair-La Croix, dévoilé ce mercredi.

Une édition qui confirme que le succès de la finance solidaire ne se dément pas auprès des épargnants. Ainsi, l'encours des placements solidaires a augmenté de 15% entre 2022 et 2023, passant de 26,3 milliards d'euros à 30,2 milliards d'euros.

« C'est une excellente année, se réjouit Patrick Sapy. En 5 ans, l'encours a doublé, il a même quintuplé depuis 10 ans. »

Dans le détail, la part de l'épargne salariale solidaire (intéressement, participation, plan d'épargne entreprise), déjà prépondérante, s'est encore accrue en 2023. « Les fonds d'épargne solidaire représentent aujourd'hui 18 milliards d'euros, contre 9,7 milliards en 2019 (...) », pointe le rapport. L'année dernière, l'épargne salariale solidaire a progressé de 17,6%, soit une hausse de 2,7 milliards d'euros.

« Une vraie success story », selon Patrick Sapy, qui rappelle que l'association évalue « le nombre de souscripteurs d'épargne salariale solidaire labellisée Finansol (le label décerné aux produits d'épargne par Fair, ndlr) entre 1,2 et 1,3 million de salariés ».

Ce qui représente environ 1 salarié sur 10 dans l'Hexagone. En comptant les produits non-labellisés par Finansol, le nombre de salariés concernés par l'épargne salariale solidaire atteindrait, d'après l'association, 3,3 millions de personnes. Pour rappel, au total, l'épargne salariale représente un magot de 187 milliards d'euros.

Progression du canal bancaire

Le canal bancaire, via notamment des fonds ou des livrets d'épargne, a lui aussi progressé en 2023. L'épargne bancaire solidaire s'est accrue de 11%, soit 1,1 milliard d'euros supplémentaires par rapport à l'année précédente. Une hausse notamment portée par les organismes de placements collectifs solidaires (FCP, SICAV, etc.). « Les fonds ont connu un effet de marché positif de 396 millions d'euros », détaille le baromètre. Par ailleurs, « pour ce qui est des souscriptions nettes des épargnants, elle s'élève à 552 millions d'euros, montrant le bon dynamisme et l'attractivité des fonds », peut-on lire dans le rapport.

A l'inverse, les produits bancaires traditionnels de la finance solidaire, tels que les livrets ou les comptes à terme, ont connu un repli en 2023. « La collecte nette d'épargne a été de -63 millions d'euros », précise le baromètre. Pour l'association, le phénomène s'explique facilement : « Bien que les taux des livrets solidaires aient augmenté en 2023 - certains à 3%, voire 3,5% de taux d'intérêt - la concurrence des livrets réglementés [Livret A et LDDS, ndlr] a nui aux livrets solidaires. » D'où une « petite décollecte de 200 millions d'euros », indique Patrick Sapy. La somme des encours sur les livrets solidaires diminuant de 3 milliards à 2,8 milliards d'euros.

Dernier canal de collecte, encore marginal aujourd'hui : l'investissement direct dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. « On a franchi la barre du milliard d'euros d'encours, c'est assez symbolique », note Patrick Sapy. Une progression de près de 11% par rapport à 2022 qui s'explique par la confiance des investisseurs envers quelques acteurs reconnus. C'est le cas d'Habitat et Humanisme qui a collecté 20 millions d'euros en 2023, et qui rénove des logements pour y loger des personnes en précarité. Même somme collectée par la foncière Terre de Liens qui achète des terres agricoles pour y installer des agriculteurs.

681 millions d'euros investis en 2023

Petit bémol aux bons résultats 2023 : les acteurs de la finance solidaire ont investi « seulement » 681 millions d'euros, soit 21% de moins par rapport à 2022 (866 millions d'euros). « Durant les années Covid, les acteurs financiers ont collecté énormément d'argent, d'où une forte progression de l'investissement durant ces années-là, analyse Patrick Sapy. En 2023, on est revenu à un rythme d'investissement plus classique par rapport aux années précédentes. » Selon le baromètre, « le flux d'investissements solidaires croît, en moyenne, de 12% par an entre 2013 et 2023 ».

Pour les deux-tiers, les investissements financent la sphère sociale (accès au logement, action sanitaire, accès à l'emploi, etc.), 23% des investissements permettent de faire avancer la cause environnementale (énergies renouvelables, filières bio, économie circulaire, etc.). Reste, enfin, le financement de la solidarité internationale (entrepreneuriat social, etc.).

Malgré une vraie dynamique, la finance solidaire reste encore une niche dans l'océan financier. « Elle représente aujourd'hui 0,5% des 6.000 milliards d'euros d'épargne financière des français », pointe Patrick Sapy. De quoi laisser espérer une forte croissance dans les années à venir.