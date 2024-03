Les Français n'ont jamais mis autant d'argent dans leurs plans d'épargne salariale et de retraite

Les encours des plans d'épargne salariale et d'épargne retraite ont atteint un niveau d'encours record en 2023, selon une enquête de l'Association Française de la Gestion financière (AFG) publiée ce jeudi. Bénéficiant à 12,5 millions de salariés en France, ils ont atteint 187,8 milliards d'euros en 2023, en hausse de 15,7% sur un an.

Dans le détail, en France, 397.200 entreprises avaient mis en place des plans d'épargne salariale ou des plans d'épargne retraite en 2023, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à 2022 et de 47% comparé à 2012, détaille l'AFG.

Selon l'AFG, ce niveau historique est notamment permis « grâce aux mesures adoptées dans la loi Pacte » en 2019. Pour rappel, le texte visait à simplifier des normes jugées bloquantes pour la croissance des entreprises, en particulier les plus petites et moyennes.

63% des fonds investis en actions

L'épargne salariale est issue de la participation, de l'intéressement et de l'abondement de l'employeur, voire de versements volontaires. La gestion pilotée, c'est-à-dire confiée aux opérateurs professionnels, est particulièrement plébiscitée, deux tiers (66%) des porteurs de ce genre de produit d'épargne ayant choisi ce mode gestion, qui cumule 11,2 milliards d'euros d'encours.

Selon l'AFG, 51% des encours d'épargne retraite des porteurs de moins de 30 ans est en gestion pilotée en 2023. Au sein de cette catégorie, 63% des portefeuilles sont investis en actions, « contre 33% pour l'ensemble des classes d'âge en gestion pilotée ».

L'assurance vie a aussi fait le plein

Et l'épargne salariale et retraite n'est pas la seule enveloppe à avoir gagné des fonds. L'assurance vie a, elle aussi, connu une année positive en 2023. Sur les 11 premiers mois de l'année, elle a vu ses cotisations s'élever à 140,9 milliards d'euros, soit une hausse de 6% sur un an, ce qui lui a permis d'engranger 3,4 milliards d'euros nets.

Cette hausse des entrées se place même à un « niveau jamais atteint » battant un « précédent record en 2021 à 134,6 milliards d'euros », selon Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, lors d'une conférence téléphonique fin décembre. A noter cependant : le niveau de prestations depuis le début de l'année. A 137,5 milliards d'euros, il est en hausse de 15% par rapport à la même période en 2022.

Reste qu'avec un encours total de près de 1.900 milliards, l'assurance vie demeure toujours le placement financier préféré des ménages, en raison de ses avantages fiscaux, en particulier l'avantage fiscal successoral. Comme le soulignait à La Tribune Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, fin novembre, l'assurance-vie connaît une « collecte nette poussive en raison du recul du fonds en euros, pénalisé par son faible rendement ».

L'assurance vie concurrencée par les Livrets A et LDDS

L'assurance vie se montre donc résiliente, bien qu'elle soit de plus en plus concurrencée ces dernières années par le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Ces produits d'épargne réglementée offrent un rendement net de 3%, bloqué jusqu'en 2025, ce qui est bien plus intéressant que les fonds euros.

Ainsi en juillet et en août de cette année, le Livret A avait connu une collecte de plus de 2 milliards d'euros. Et si ces placements ont connu une décollecte en fin d'année, leur encours cumulé atteint le niveau record de 551,1 milliards d'euros, gonflant de 41,4 milliards d'euros depuis le début d'année.

(Avec AFP)