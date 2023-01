Moins d'OPA menées en 2022 mais des montants plus élevés

Pas de record comme en 2021, mais le nombre d'opérations d'offres publiques d'achat (OPA) a tout de même été « relativement élevé » en 2022, selon le 14e Observatoire des offres publiques du cabinet de conseil EY publié ce mardi 24 janvier. Au total, 32 opérations ont été déclarées conformes l'an dernier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur la place parisienne.

Pour rappel, une offre publique d'achat consiste à proposer aux actionnaires d'une société cotée l'acquisition d'une partie ou de la totalité des actions, à une date et à un prix fixés à l'avance. L'AMF veille à la régularité des opérations.

Moins d'opérations, mais un montant plus important

L'année 2022 a enregistré 11 opérations de moins qu'en 2021. Une baisse qui s'explique, selon le cabinet, par « le conflit en Ukraine, la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation », qui ont contribué à la frilosité des acteurs.

Ce chiffre se situe cependant dans « la moyenne des dix dernières années », précise l'étude annuelle. C'est même plus qu'en 2018 (22 OPA), 2019 (30) et 2020 (29).

Reste que le montant du capital acquis lors des offres publiques est plus important qu'en 2021 : 15,6 milliards d'euros contre 5,8 milliards d'euros. Un chiffre gonflé par six opérations déclarées conformes en 2021 et finalisées en 2022, notamment l'offre publique de Veolia sur Suez qui compte pour plus de la moitié du montant, soit 8,4 milliards d'euros.

Les autres opérations avalisées en 2021 et conclues en 2022 ont concerné Europcar Mobility Group, Établissements Fauvet Girel, SQLI, Prodware et BEL.

Près de 1,9 milliard d'euros pour la plus grosse opération

En 2022, comme en 2021, c'est le secteur des technologies (informatique et Biotech/Medtech) qui a été le plus actif, avec environ 30% des opérations.

L'opération validée et conclue qui s'est révélée la plus élevée est l'offre publique lancée par la Banque Postale sur CNP Assurances, à hauteur de 1,868 milliard d'euros. Suivie ensuite par celle du fonds d'investissement KKR sur le producteur d'énergies renouvelables Albioma pour 1,494 milliard d'euros. Cette deuxième opération est par ailleurs la seule à avoir été initiée par un acteur non-français, en l'occurrence américain.

Parmi les 32 opérations ayant reçu le visa de l'AMF, quatre n'étaient pas finalisées à fin décembre 2022. Dont l'offre publique du gouvernement français sur EDF, destinée à « renationaliser » le géant de l'électricité, ralentie par des recours en justice des actionnaires minoritaires. L'État français a franchi le seuil de 90% du capital d'EDF le 19 janvier dernier, étape cruciale pour mener à bien l'OPA. L'issue dépend encore néanmoins d'une décision de justice.

______

Les introductions en Bourse en forte chute en 2022 L'année 2021 avait aussi été un record concernant les introductions en Bourse (IPO) avec 33 opérations. Dégringolade en 2022 : la Bourse de Paris en a enregistré 11 (dans le détail : 2 opérations sur Euronext et 9 opérations sur Euronext Growth). Au total, le montant levé lors des IPO de 2022 a atteint 305 millions d'euros, en nette baisse par rapport à 2021 (2,839 milliards d'euros). « Il convient de noter que le contexte macroéconomique global négatif marqué par la hausse des taux d'intérêts et la guerre en Ukraine a participé au ralentissement de l'activité française et mondiale des introductions en Bourse. De plus, les performances mitigées des cotations récentes ont conduit les investisseurs à adopter une position attentiste », explique EY. La plus importante IPO de 2022 est celle du groupe Lhyfe, spécialiste de l'hydrogène vert maritime, qui a levé un total de 110 millions d'euros. Suivie par celle de Haffner Energy et d'Aelis Farma qui ont levé respectivement 67 millions d'euros et 25 millions d'euros.

(avec AFP)