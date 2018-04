La Bourse de New York rachète celle de Chicago

Nouvelle vague de consolidation chez les opérateurs de marché. Après l'acquisition de la Bourse de Dublin par le français Euronext à l'automne dernier, c'est au tour du Chicago Stock Exchange (CHX) de tomber dans l'escarcelle d'Intercontinental Exchange (ICE), l'opérateur de la Bourse de New York (NYSE). Cette opération voit la dernière bourse régionale américaine perdre son indépendance, clôturant un mouvement de concentration qui a vu disparaître de nombreuses places telles que celles de Boston et de Philadelphie (avalées par le Nasdaq) ou le Pacific Exchange de San Francisco (par le Nyse).

La Bourse de Chicago et ICE ont annoncé l'opération ce jeudi 5 avril dans des communiqués séparés, sans en dévoiler le montant. Le Wall Street Journal avait évoqué la semaine dernière un montant de l'ordre de 70 millions de dollars, l'agence Bloomberg parle d'un deal entre 50 et 100 millions.

Blocage du rachat par un Chinois

C'est deux fois moins que le prix payé par Euronext pour la bourse irlandaise. Fondé en 1882, le Chicago Stock Exchange, où plus de 8.300 entreprises sont cotées, ne représente que 1% des volumes de transactions sur les actions américaines et constitue une toute petite acquisition pour Intercontinental Exchange, qui possède aussi des opérateurs de marchés de dérivés et des chambres de compensation. C'est fin 2012 qu'ICE a racheté l'ensemble Nyse Euronext, organisant ensuite un spin-off de la partie européenne.

L'annonce de cette acquisition intervient deux mois après la décision du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), de bloquer le rachat du Chicago Stock Exchange par un groupe d'investisseurs mené par le conglomérat chinois Chongqing Casin Enterprise Group, qualifié d'opaque, pour un prix modique de 20 millions de dollars.

L'actif le plus précieux que récupère Intercontinental Exchange à travers cette transaction est sans doute la licence d'opérateur de marchés de CHX, devenue précieuse à l'heure où certaines plateformes d'échanges de cryptomonnaies s'interrogent sur la nécessité d'en obtenir une afin de se conformer aux exigences grandissantes de la SEC. Le Nyse est d'ailleurs actionnaire de Coinbase. La rumeur circulait que l'acquéreur du Chicago Stock Exchange pourrait être un de ces nouveaux entrants ayant surfé sur la spectaculaire envolée du bitcoin.