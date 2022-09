Laurent Mignon quitte la présidence de BPCE pour celle de Wendel

Gros changement à la tête de la BPCE. Après 14 ans au sein de du géant bancaire, dont quatre à la tête du directoire, Laurent Mignon va quitter la présidence du directoire du groupe pour prendre celle de la société d'investissement Wendel. BPCE rassemble notamment les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne.

Laurent Mignon ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat et succèdera au sein de Wendel à André François-Poncet au plus tard au 1er janvier prochain, ont précisé les deux groupes dans un communiqué.

Cette annonce intervient alors que le groupe poursuit la réorganisation de ses activités de paiement et digitales, regroupées depuis un an au sein d'une même entité, BPCE Digital & Payments. Après avoir cédé sa filiale Bimpli (chèques restaurant) à son concurrent Swile, dans lequel BPCE a pris au passage une participation de 22%, le groupe bancaire vient en effet d'annoncer le rapprochement de ses filiales Payplug et Dalenys, deux fintechs spécialisées dans des solutions de paiement dédiées au e-commerce.

Président de la Fédération bancaire française

Laurent Mignon assurait depuis le 1er septembre la présidence tournante de la Fédération bancaire française (FBF), organisation professionnelle du secteur. A ce titre, il s'est exprimé cette semaine lors de l'engagement pris part les banques auprès de Bercy de ne pas augmenter de plus de 2% leurs tarifs l'an prochain et qu'elles les divisaient par trois pour les publics fragiles,

« L'ensemble de la profession bancaire a décidé une politique de modération forte de ses tarifs », avait déclaré Laurent Mignon.

