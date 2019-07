Libra de Facebook : une question de "sécurité nationale" pour le Trésor américain

Après le président de la Fed, Jerome Powell, au Congrès et Donald Trump sur Twitter, c'est au tour du secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, d'exprimer ses "très sérieuses inquiétudes" à l'égard du projet de cryptomonnaie dévoilé par Facebook début juin sous le nom de Libra et dont le lancement est prévu début 2020. L'ex-banquier de Goldman Sachs, devenu l'équivalent du ministre des Finances de Trump en 2017, s'est exprimé lundi 15 juillet lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche sur la régulation des cryptomonnaies (voir la vidéo), la veille d'une audition du responsable du projet de Facebook, David Marcus, devant la commission bancaire du Sénat ce mardi 16 juillet.

Reprenant les arguments de Jerome Powell, il a déclaré ne pas être "très à l'aise" avec l'idée de monnaie digitale mondiale de Facebook qui aura "fort à faire pour rassurer" le Trésor et la banque centrale américaine, le Fed. Il a insisté sur le fait que les créateurs de monnaies virtuelles "devront appliquer les même mesures anti-blanchiment, anti-financement du terrorisme que les institutions financières traditionnelles". Une déclaration qui a relancé les craintes de durcissement réglementaire à l'égard du Bitcoin, faisant chuter le cours.

Le sujet interpelle la grande majorité des gouvernements et banques centrales de la planète. Il sera même à l'ordre du G7 Finance ce mercredi 17 juillet à Chantilly. Un pré-rapport d'un groupe de travail sur les questions soulevées par les stablecoins (les cryptomonnaies adossées à des devises) comme le Libra sera présenté à cette occasion.

Ce mardi, le promoteur du projet, David Marcus passera donc sur le gril devant la commission bancaire du Sénat américain. Sa déclaration a déjà été mise en ligne ce lundi par celle-ci.

"Le Président Powell [de la Fed] a clairement indiqué que le processus d'examen de Libra devait être patient et approfondi, et non être un processus accéléré de mise en œuvre. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est dans cet esprit que nous avons publié le livre blanc présentant le projet Libra" compte-t-il au Sénat.

"En fait, j'espère que ce sera la supervision la plus large, la plus étendue et la plus minutieuse avant le lancement par les régulateurs et les banques centrales de l'histoire de la Fintech. Nous savons que nous devons prendre le temps de bien faire les choses. Et je tiens à être clair : Facebook n'offrira pas la monnaie numérique Libra tant que nous n'aurons pas pleinement répondu aux préoccupations réglementaires et obtenu les approbations appropriées".