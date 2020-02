Ce que fait Air France pour supprimer les plastiques dans ses avions

Couverts, gobelets, « touillettes », emballages des couvertures, des trousses de toilette ou des oreillers... les articles en plastique à usage unique sont partout dans les avions. Et Air France les réduit de façon massive. En juin dernier, la compagnie française a annoncé sa volonté de se passer de la majorité d'entre eux pour les remplacer par des ustensiles fabriqués en matières biosourcées comme le bois ou le carton.

Six mois plus tard, Air France est passée à l'acte. Depuis le 17 décembre, les couverts, gobelets et autres « touillettes » en plastique sont en voie de disparition. Le temps d'écouler les stocks et ils auront définitivement disparu des avions de la compagnie tricolore. « Cela représente près de 210 millions d'articles, l'équivalent de 1.300 tonnes par an », explique Nathalie Simmenauer, directrice du développement durable à Air France, en précisant que 1,3 million de pailles ont été supprimées depuis 2015.

« Nous allons poursuivre dans cette démarche. Notre objectif est de réduire de 80 % les plastiques à usage unique d'ici à 2025 », ajoute-t-elle.

Des...