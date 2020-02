Recycler davantage le plastique, une promesse semée d’embûches

« Cent pour cent de plastique recyclé d'ici au 1er janvier 2025 »: depuis l'adoption fin janvier de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron figure parmi les objectifs vers lesquels la France doit officiellement « tendre ». Une ambition partagée par un nombre croissant d'entreprises, qui rivalisent dans leurs engagements publics visant à recycler plus et mieux: Coca-Cola promet de recycler toutes ses bouteilles et canettes en 2030, Nestlé que tous ses emballages seront recyclables en 2025...

Les bénéfices environnementaux du recyclage par rapport à une utilisation linéaire des ressources ne font en effet pas de doute: « Recycler une tonne supplémentaire de plastiques, par exemple, réduit les émissions de CO2 de 1,1 à 3,0 tonnes par rapport à la production d'une même tonne de plastiques à partir de matières premières fossiles », écrit la fondation Ellen MacArthur dans un rapport de 2017, citant une étude du cabinet Deloitte datant de 2015. Mais les taux bas du recyclage du plastique illustrent les difficultés en cascade qu'il rencontre partout dans le monde.

Impossibilités techniques

Premier problème:...