Sortir du plastique, un immense défi

« Plastic bashing »: depuis quelques années, cet anglicisme commence à se frayer un chemin dans la langue française. Suggéré par les industriels du plastique pour déplorer le dénigrement dont leur produit serait de plus en plus victime, il reflète néanmoins une tendance réelle : la préoccupation grandissante de l'opinion publique quant à l'impact de la prolifération de ce matériau sur la planète. Ce sont 8,3 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites dans le monde entre 1950 et 2015, d'après la revue scientifique Science Advances.

Son premier débouché est l'emballage. En Europe, il représente près de 40% de la consommation. Sa durée de vie, par nature très courte, se traduit par un bilan environnemental catastrophique. Selon la revue Science, 250 kilos de déchets plastique sont rejetés chaque seconde dans les mers du monde. Avalés par la faune marine, ils nuisent à la biodiversité et entrent dans la chaîne alimentaire. En buvant de l'eau en bouteille, ou en mangeant des fruits de mer, une personne ingère jusqu'à 5 grammes de plastique par semaine, révèle un rapport de l'université de Newcastle pour le WWF. C'est l'équivalent du poids d'une carte de crédit. Sans...