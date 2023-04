Airbus Helicopters décroche une méga-commande en Chine (50 H160)

Une commande estimée entre 750 millions et 1 milliard d'euros. La visite d'Emmanuel Macron en Chine a permis à Airbus Helicopters de décrocher un jackpot avec un contrat signé avec l'un des principaux loueurs et exploitants d'hélicoptères chinois GDAT portant sur la livraison de 50 H160, un hélicoptère qui vaut 20 millions d'euros pièces, selon Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale. C'est la commande de H160 la plus importante sur le marché civil et parapublic depuis sa présentation en 2015. Ces 50 appareils seront fabriqués à Marignane alors qu'Airbus Helicopters a déjà construit une chaîne d'assemblage de H135 en Chine, où vole plus de 300 hélicoptères Airbus.

« Le H160 innovant est le complément parfait à notre flotte et nous permettra de poursuivre notre success-story sur le marché chinois qui a commencé avec 21 hélicoptères H225. Nous voyons beaucoup de potentiel pour le H160 en Chine, en particulier pour le secteur de l'énergie », a estimé le président de GDAT, Peter Jiang, cité dans le communiqué d'Airbus Helicopters, publié vendredi.

GDAT, qui dispose déjà dans sa flotte de 26 hélicoptères d'Airbus, va proposer ces appareils à des opérateurs du secteur de l'énergie (transport offshore à destination des plateformes pétrolières et gazières, parcs éoliens). Le H160 est un hélicoptère multi-missions. Il est « bien adapté aux multiples segments que prévoient les loueurs » a estimé le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even, cité également dans le communiqué. Les entreprises, qui vont louer ces appareils, « ont également signé un accord de coopération stratégique » pour disposer de « capacités de support et de services afin d'assurer le succès à long terme du H160 en Chine », a expliqué Airbus Helicopters dans son communiqué. Le H160 est un hélicoptère bimoteur capable d'emporter 12 personnes, outre deux pilotes, sur près de 880 kilomètres.

H160, un des moteurs de la croissance d'Airbus Helicopters

Airbus Helicopters a plus d'une centaine d'appareils dans son carnet de commandes, dont une douzaine d'exemplaires aux États-Unis (quatre en 2022). « Nous avons un appareil, qui a un potentiel très, très significatif », avait expliqué Bruno Even dans une interview accordée à La Tribune en avril 2021. Pour autant, en 2022, les commandes de H160 ont été décevantes avec seulement 12 appareils vendus (contre 52 en 2021). D'une façon générale, le marché reste séduit par cet appareil. Lors du dernier salon Heli-Expo 2023 à Atlanta, Airbus Helicopters a vendu deux ACH160 pour un client Indien tandis que l'opérateur saoudien The Helicopter Company (THC), qui a pris livraison de son premier ACH160 (sur six), a commandé quatre 4 ACH160 supplémentaires (+ quatre en option).

Airbus Helicopters a mis en service huit H160, dont un dans la marine nationale. Elle a pris livraison en septembre 2022 du premier des six H160 qui effectueront des missions de recherche et de sauvetage (SAR). Airbus a livré en décembre 2021 le premier H160 à l'opérateur japonais All Nippon Helicopter (ANH). Enfin, GDAT, qui est le principal fournisseur de services dans le domaine de l'aviation générale en Chine, recevra son premier appareil en 2024. Le groupe a son siège social à Shanghai et possède quatre filiales à travers la Chine ainsi que des bases opérationnelles à Suzhou et Ningbo ainsi qu'une succursale à Londres.