Et Airbus Helicopters réatterrit au Brésil

Près de 15 ans après avoir signé en 2008 au Brésil le plus gros contrat d'hélicoptères jamais conclu en Amérique du Sud (50 H225M), Brasilia s'est enfin rappelé au bon souvenir d'Airbus Helicopters. Le Brésil a acheté au constructeur européen 27 H125 pour renforcer les capacités de formation de la marine et de l'armée de l'air brésiliennes. Les appareils seront fabriqués dans la chaîne d'assemblage final du monomoteur située à Itajubá, au Brésil, dans l'usine d'Helibras, filiale d'Airbus Helicopters. C'est également sur ce site où sont assemblés les H225M des forces armées brésiliennes. Sur les 50 H225M commandés, 41 appareils ont été livrés aux forces militaires brésiliennes.



"Ce contrat d'approvisionnement conjoint représente la réalisation d'un projet qui équipera à la fois l'armée de l'air et la marine brésiliennes d'appareils modernes qui répondront aux besoins des Forces pour les 30 prochaines années", a estimé le commandant de l'armée de l'air, le lieutenant de brigade Carlos de Almeida Baptista Junior.

Les H125, qui est l'hélicoptère le plus vendu au monde avec plus de 5.350 appareils en service actuellement, remplaceront les hélicoptères vieillissants AS350 et Bell 206 en service respectivement dans l'armée de l'air brésilienne et la marine brésilienne. Le ministère de la Défense brésilien détient une flotte de 33 H125 en service (sur les 58 commandés depuis 1979) ainsi que 34 Fennec. Au total, l'armée brésilienne détient une flotte Airbus Helicopters de 156 appareils (dont notamment 41 H225M, 10 Cougar et 34 Panther). Cette flotte couvre un large éventail de missions telles que le transport tactique, les missions de recherche et de sauvetage et le soutien aux populations civiles.