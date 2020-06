Airbus stoppe un projet pour le sous-traiter à une entreprise américaine : les syndicats voient rouge

(Crédits : Stephane Mahe)

La décision d'Airbus d'arrêter le projet NIS d'assemblage des nacelles de moteurs d'A320 Neo pour confier cette activité à Collins Aerospace a suscité une vive émotion du côté des syndicats et du Comité économique, social et environnemental (CESER) de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Quinze jours après la présentation du plan gouvernemental de relance du secteur aéronautique dans le but de préserver l'emploi, les syndicats ne comprennent pas et montent au créneau. Notamment FO Airbus, le plus important d'entre eux.