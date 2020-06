Airbus va prendre des "décisions difficiles", "amères", "mais nécessaires pour protéger son avenir" (Guillaume Faury, CEO)

"L'ampleur de la crise du Covid-19 pour notre secteur impose à Airbus de s'adapter. Cette adaptation signifie en fait une réduction significative du format de notre entreprise (...). Elle nous contraint à des décisions amères. Ces décisions sont malheureusement nécessaires pour protéger l'avenir de notre entreprise et de notre écosystème".

Dix jours après la présentation du plan de relance du gouvernement pour le secteur aéronautique, Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus, prépare les salariés à un plan de restructuration du groupe aéronautique qui aura un impact sur l'emploi.

Dans un courrier adressé aux salariés que La Tribune s'est procuré, Guiillaume Faury explique qu'un plan d'adaptation va être prochainement annoncé d'ici à fin juillet pour permettre à Airbus de traverser une crise qui s'annonce longue et profonde.

"La crise du secteur de l'aviation sera longue et d'une ampleur telle qu'elle nécessite que nous prenions des mesures plus importantes chez Airbus. Nous avons, je le rappelle, perdu plus d'un tiers de notre activité d'aviation commerciale, et nos coûts continuent de dépasser largement nos revenus. Ce n'est pas tenable. Notre plan de charge est également devenu structurellement très inférieur à nos effectifs. Dit simplement: nous avons encore des mesures à prendre pour retrouver notre équilibre industriel et financier", écrit-il.

Un plan massif de départs devrait être annoncé fin juin-début juillet, selon nos informations. En mai, la presse bitannique évoquait plus de 10.000 suppressions de postes. En France, il concernerait Airbus Avions, ATR et Stelia. Evalués à 2000-2500 personnes, les départs naturels seraient, selon des sources internes "largement insuffisants pour combler le sureffectif". Reste à avoir néanmoins si les mesures de prise en charge du chômage partiel longue durée que l'Etat s'apprête à prendre pour certains secteurs permettront de réduire l'impact. Ce plan s'ajoutera au plan de suppresions de postes au sein de la Defense & Space annoncé en février, lequel a été renforcé puisqu'il passe de 2.362 à 2.665 en Europe" et de 404 à 464 en France, selon un communiqué de la CFE-CGC.

Le niveau de trafic de 2019 n'est pas attendu avant 2023...