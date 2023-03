L'Indonésie se donne les moyens d'acquérir une nouvelle tranche de Rafale (18 avions de combat)

C'est une bonne nouvelle pour Dassault Aviation, qui présente ses résultats annuel 2022 ce jeudi. Selon des sources concordantes, l'Indonésie aurait dégagé un budget pour acquérir 18 nouveaux Rafale après les six premiers mis en vigueur en 2022 (environ 1,3 milliard de dollars). « Nous ferons venir des chasseurs Rafale de France », a annoncé mercredi le ministre de la Défense Prabowo Subianto sur la base aérienne Halim Perdanakusuma. La dernière tranche (18 appareils) pourrait être mise en vigueur avant la fin de l'année, ou peut-être glisser au début de l'année 2024. Pour Dassault Aviation, la mise en vigueur de cette tranche doit impérativement intervenir avant l'élection présidentielle indonésienne prévue en février 2024. C'est donc une véritable course contre la montre...

En présence de l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly, l'avionneur français avait signé en février 2022 un contrat pour la fourniture de 42 Rafale F3R (30 monoplaces et 12 biplaces) à Jakarta pour un montant total de 8,1 milliards de dollars en incluant les armements, avait précisé en février 2022 le ministère des Armées. Le contrat était découpé en trois tranches (6 + 18 + 18). Les livraisons de six premiers Rafale doivent intervenir à partir de la fin 2026, selon la presse indonésienne. Le ministère des Armées avait dans un premier temps annoncé une livraison en 2025.

Achat de Mirage du Qatar

« Nous prévoyons d'acquérir un certain nombre d'avions étrangers qui ne sont pas trop vieux », a par ailleurs indiqué Prabowo Subianto lors de la livraison d'un appareil Lockheed C-130J Super Hercules. Le ministre de la Défense n'a pas précisé le type d'appareils visés mais ces avions d'occasion sont très certainement les 12 avions de combat Mirage 2000-5 appartenant à l'armée de l'air du Qatar. Des avions retirés du service qui avaient été livrés entre 1997 et 1998. L'Indonésie utiliserait ces Mirage 2000-5 d'occasion, qui intéressaient également la Bulgarie et la France, comme avion d'entrainement en attendant la livraison des Rafale. Ils permettraient ainsi aux pilotes indonésiens et à son personnel au sol de se familiariser avec les avions de combat français.

L'Indonésie est officiellement devenu en 2022 le septième client à l'export. La liste des clients internationaux du Rafale pour un avion que les mauvaises langues disaient invendable, a continué de s'allonger : Émirats Arabes Unis (80 appareils), Égypte (55), Qatar (36), Inde (36), Grèce (18), Croatie (12) et l'Indonésie (6 sur 42). La Serbie pourrait devenir le huitième pays à voler sur le Rafale. Mais le dossier est très politique : la position serbe vis-à-vis de la Russie et les tensions au Kosovo ne facilitent pas une décision des autorités politiques françaises. Lors de sa visite au salon défense IDEX à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), le Président serbe Aleksander Vucic a mis la pression sur la France en annonçant qu'une enveloppe de 3 milliards d'euros était envisagée pour une acquisition d'au moins 12 Rafale.