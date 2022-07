Le Rafale va-t-il un jour atterrir en Indonésie ?

Plus de six mois après la signature du contrat Rafale en Indonésie (10 février 2022) en présence de l'ancienne ministre des Armées Florence Parly, le ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto va-t-il enfin confirmer son engagement en mettant en vigueur cette commande ? La question mérite d'être posée. D'autant que Dassault Aviation surveille ce dossier comme le lait sur le feu et campe à Djakarta pour le faire avancer au plus vite. "On attend cette mise en vigueur cette année", a d'ailleurs confirmé mercredi le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier lors de la présentation des résultats semestriels de son groupe.

Qu'est-ce qui se passe ? Prabowo Subianto a signé beaucoup de contrats d'armement de très grande envergure, notamment avec la France, l'Italie (Fincantieri) et la Grande-Bretagne (Babcock International), mais il n'avait déjà pas au moment des signatures de ces contrats les budgets pour remplir ses obligations contractuelles. Il ne les a d'ailleurs toujours pas. En outre, les Etats-Unis poussent de son côté la vente de 35 F-15. Pour tenir ses engagements et mettre en vigueur tous ces contrats, Prabowo Subianto a besoin d'un budget de défense de plus de 21 milliards de dollars en 2023. Loin, très loin de l'actuel budget de la défense (9,3 milliards de dollars en 2022). Il a besoin d'une hausse de plus de 130% de son budget. Est-ce raisonnable ?

Deux tranches de Rafale

Seul le président Joko Widodo, qui est aussi son très grand rival sur la scène politique indonésienne, a la possibilité de débloquer la situation via un décret présidentiel. Il est le seul aussi à pouvoir donner un accord à un emprunt à l'étranger. Mais le président indonésien en a-t-il envie ? Joko Widodo et son ministre de la Défense, avaient été rivaux lors des deux dernières élections présidentielles. Et de nouvelles élections approchent en 2024. Ce qui risquent de radicaliser les positions entre les deux rivaux. D'autant que le président n'a peut-être pas envie de financer des contrats de défense au moment où les Indonésiens souffrent au quotidien. Le Rafale, tout comme les frégates italiennes et britanniques, restent donc pour le moment en salle d'attente. Ou presque.

Le contrat Rafale en Indonésie (en principe le 7e client à l'export) est découpé en deux tranches, une première de six appareils plus ou moins financée (1,3 milliard de dollars), suivie d'une autre de 36 autres appareils sans véritable budget. "Ces deux contrats ne sont pas encore en vigueur", a confirmé mercredi Eric Trappier. Mais les deux tranches semblent être liées, la première ne pouvant être conclue que si la deuxième a des garanties d'aboutir, explique-t-on à La Tribune. D'autant que les prix sont indexés sur 42 Rafale. L'Indonésie a aujourd'hui de quoi s'offrir six Rafale "fly away", autrement dit l'avion seul sans armement... C'est l'un des trois dossiers les plus compliqués à gérer en 2022 pour Dassault Aviation (finalisation du SCAF et gestion de la supply chain).