Armement : Arabie Saoudite, Etats-Unis, Maroc, les trois principaux clients de la France en 2020

Arabie Saoudite (703 millions d'euros), Etats-Unis (433,6 millions) et Maroc (425,9 millions) ont été les trois principaux clients de l'industrie de l'armement française en 2020. Une année sans surprise de basses eaux pour cette filière d'excellence à l'exportation. En 2020, le montant des prises de commande (contrats signés et entrés en vigueur) s'est élevé à 4,86 milliards d'euros. Soit le deuxième plus mauvais cru depuis 2010 (4,81 milliards d'euros en 2012).

Ce résultat, en recul de 41,5% par rapport aux exportations de 2019 (8,32 milliards), "s'explique en partie par les contraintes liées à la crise sanitaire mondiale qui ont repoussé à 2021 plusieurs prospects d'armement, en raison de la suspension des discussions commerciales et des décisions d'investissement associées", a expliqué le ministère dans le rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France, qui n'en déplaise aux ONG grincheuses fait la joie des services de renseignement étrangers par la qualité des informations communiquées.

Ce bilan en demi-teinte s'explique également par l'absence de grands contrats supérieurs à 500 millions d'euros pour l'année 2020. "Cette absence est un fait du calendrier mais ne traduit pas une tendance de fond", a précisé le ministère. A quelques jours près, le contrat Rafale signé le 25 janvier par la Grèce (2,5 milliards d'euros) aurait pu figurer dans le bilan 2020.

Haut niveau des exportations vers l'Europe

L'année dernière, le montant des exportations françaises a reposé pour une large part sur un socle de contrats inférieurs à 200 millions d'euros, qui constitue traditionnellement la partie stable du marché. Ce socle s'est élevé à 4,4 milliards d'euros, contre 3,7 milliards en 2019 (+19%). Soit un montant supérieur à la moyenne enregistrée ces dernières années. Ce socle correspond à des activités de maintien en condition opérationnelle, de formation ou de modernisation, qui découlent de grands contrats passés dans la décennie précédente.

La part des exportations d'armements représentée par la zone Europe représente, cette année encore, un niveau significatif, avec 25 % des prises de commande (15% pour les pays de l'Union européenne et 10 % pour les autres pays européens) comme en 2019. La zone Europe représente ainsi la principale destination des exportations françaises en 2020, le Royaume-Uni au 4e rang (290,8 millions) et la Grèce au 6e rang (282,6 millions) figurant parmi les six premiers clients de l'industrie de défense française.

Trois pays du Moyen Orient dans le top 10

La zone Proche et Moyen-Orient représente quant à elle 24 % du total. Outre l'Arabie Saoudite, deux autres pays entrent dans le top 10 des clients de l'industrie française : Émirats Arabes Unis (129,4 millions) et Irak (117,6 millions), à qui la France a fourni des radars de surveillance aérienne pour protéger son espace aérien. Enfin, l'Égypte se classe au 12e rang (100,8 millions). En Arabie Saoudite, Thales a vendu des radars GM200 avec des centres de commandement (C2) dans le cadre de la lutte anti-drones de Ryad.



La zone Asie-Océanie enregistre environ 22 % des prises de commande, une part légèrement supérieure à celle observée ces trois dernières années. L'Inde (285,2 millions), l'Australie (199,6 millions), Singapour (120,1 millions) et la Chine (103,9 millions) se classent respectivement au 5e, 7e, 9e et 11e rang. Enfin, l'Afrique comptabilise, quant à elle, 16 % du total. L'année dernière, le Maroc a notamment commandé à Thales des radars GM400 à la suite de l'achat des missiles VL-Mica pour renforcer la défense aérienne du royaume, et à Arquus 300 camions VLRA (300 en option).