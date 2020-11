Exportations d'armements : entre 30% et 50% de commandes en moins en 2020

L'industrie de défense encaisse-t-elle bien le choc de la crise sanitaire ? Ou doit-elle s'attendre à une année très difficile ? Le président d'Airbus Helicopters, Bruno Even, dresse un tableau contrasté. Si les hélicoptères ont continué de voler pendant cette période, avec "très peu d'annulations, le défi à court terme en termes d'activité est de rattraper le retard que nous avons pu prendre pendant le confinement", analyse le dirigeant du leader mondial sur le marché des hélicoptères.

A moyen et long terme, la situation pourrait peser sur les commandes, en raison de l'incertitude qui conduit les clients à les décaler. "Sur le marché des hélicoptères, nous voyons un impact très lourd - qui peut être de l'ordre de 40 à 50 % et que nous sommes susceptibles de voir à horizon de deux à trois ans", prévient-il, en précisant qu'à ce stade, il n'y a pas eu de mesures "dures" de réduction d'effectifs au sein d'Airbus Helicopters. "Nous sommes dans une industrie à cycles longs. Toute commande qui n'est pas prise aujourd'hui, c'est un trou dans l'activité d'ici deux ou trois ans", confirme le PDG de MBDA, Eric Béranger, qui n'a pas non plus procédé à des réductions d'effectifs.

Une industrie résiliente

De son côté, PDG de Naval Group depuis le 24 mars, Pierre-Eric Pommellet, se montre confiant, en comparant son groupe de construction navale de défense à un "navire résilient" qui, lors de cette tempête, n'a perdu "aucun client".