Aviation régionale : ATR se fait une petite place au salon aéronautique de Dubai

C'est une annonce qui a été longtemps incertaine. Finalement, le constructeur d'avions régionaux franco-italien ATR a réussi à créer un peu de buzz au Salon aéronautique de Dubaï à l'ombre des deux géants Boeing et Airbus, qui s'affrontent comme à leur habitude dans les plus grands salons aéronautiques mondiaux. Une région du Moyen Orient où le constructeur de turbopropulseurs a dû mal à imposer sa frugalité en termes de consommation de carburant. Pour autant, l'avionneur européen a réussi à signer au Dubai Airshow un protocole d'accord avec le loueur Abelo, basé en Irlande, qui porte sur une commande ferme de 10 ATR 72-600 et 10 options.

Les livraisons de ces appareils s'échelonneront entre 2026 et 2028. « Ce contrat souligne une fois de plus l'engagement d'Abelo à se doter de la toute dernière génération de turbopropulseurs », a expliqué ATR dans son communiqué publié mardi. Abelo prendra livraison de son tout premier ATR neuf avant la fin de l'année dans le cadre de la commande passée en 2022. En juillet, Abelo a pris commande de 10 ATR 72-600 et a confirmé un contrat portant sur 10 ATR 42-600S - la version à décollage et atterrissage courts. Le loueur, qui a 30 ATR en commande, a déjà placé les premiers avions auprès de compagnies aériennes.

« Nous avons trouvé en l'ATR la solution idéale pour soutenir la mission d'Abelo qui consiste à connecter les communautés et les entreprises de façon économique et responsable. Notre objectif est de permettre la transition entre les avions d'ancienne génération et les technologies les plus récentes, à faibles émissions, et les turbopropulseurs ATR sont la plateforme idéale pour atteindre cet objectif », a expliqué le PDG d'Abelo, Steve Gorman, cité dans le communiqué.

Objectif confirmé de 40 livraisons en 2023



En 2022, le constructeur franco-italien n'avait engrangé que 25 commandes (contre 31 en 2021). A moins de deux mois de la fin d'année, ATR a dépassé les prises de commandes de 2022 (déjà 26 appareils) avec la commande de deux ATR 42-600 annoncée en septembre par la compagnie aérienne nationale des Maldives, Maldivian. En termes de livraisons, ATR avait déjà livré début novembre 23 appareils (contre 25 en 2022). L'objectif de livraison de 40 appareils est toujours d'actualité, a expliqué la présidente exécutive d'ATR lors de l'Aéroforum organisé le 9 novembre par La Tribune. Et ce en dépit « des difficultés liées à la chaîne de sous-traitance et à la chaîne d'approvisionnement qui reste extrêmement compliquée », a-t-elle confié à Toulouse.