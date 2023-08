Le constructeur franco-italien ATR engrange une nouvelle commande d'Air New Zealand

La compagnie aérienne Air New Zealand et le constructeur numéro un mondial d'avions régionaux ATR ont annoncé ce jeudi la signature d'une commande ferme portant sur deux ATR 72-600 neufs, assortie d'options pour deux appareils supplémentaires. Les livraisons sont prévues pour le second semestre 2024 et début 2025. Air New Zealand exploitera alors la quatrième plus grande flotte ATR au monde. Ces nouveaux appareils, équipés de moteurs PW127XT offrant une consommation de carburant inférieure de 3 % à celle de la version de moteurs précédente, soutiendront la croissance de la compagnie en renforçant son réseau à travers la Nouvelle-Zélande.

« Au vu des caractéristiques du réseau néo-zélandais, constitué de liaisons courtes et très denses, les ATR sont les appareils idéaux pour connecter les Kiwis aux 20 destinations que nous desservons. Alors que la demande de trafic aérien est en hausse, particulièrement en Nouvelle-Zélande, nous sommes ravis d'accueillir ces deux nouveaux ATR dans notre flotte à partir de fin 2024 », a expliqué Baden Smith, directeur général de la stratégie de flotte et des livraisons d'Air New Zealand.



Reprise du marché pour les turbopropulseurs

Cette nouvelle commande confirme une tendance à la hausse du marché pour ATR, notamment en Asie. Ainsi, à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, ATR avait fait état d'un fort intérêt du marché pour les deux modèles de sa famille de turbopropulseurs confortables et polyvalents (ATR 72-600 et ATR 42-600). Lors d'une conférence de presse tenue le 20 juin, la présidente exécutive d'ATR, Nathalie Tarnaud Laude, avait annoncé des commandes fermes pour 22 avions neufs, plus 2 options.

En 2022, le constructeur franco-italien n'avait engrangé que 25 commandes (contre 31 en 2021). A quatre mois de la fin d'année, ATR devrait très certainement dépasser les prises de commandes de 2022 (déjà 24 appareils). Cette reprise du marché sera suivie à la loupe par le nouveau directeur commercial Alexis Vidal qui a été nommé à compter du 26 juin dernier. Il est directement rattaché à Nathalie Tarnaud Laude et a rejoint le comité exécutif de l'entreprise.