Emirates, Flydubai, SunExpress... Boeing frappe fort face à Airbus au Dubai Airshow

Complètement éteint face à Airbus lors du grand retour du salon du Bourget en juin dernier, Boeing s'est rebiffé et de belle manière à Dubaï. En ce premier jour du principal salon aéronautique du Moyen-Orient, l'avionneur américain a pris les devants en multipliant les commandes. Et pour des avions long-courriers qui plus est. A l'inverse, Airbus a dû se contenter de la portion congrue avec un seul contrat pour des appareils moyen-courriers.

Cette première journée s'est jouée principalement autour des deux duels annoncés entre Boeing et Airbus, à savoir qui allait s'imposer comme principal fournisseur de la future flotte long-courrier d'Emirates post-A380 et qui allait remporter la méga-commande annoncée de longue date par Turkish Airlines. Et si Boeing a remporté une victoire incontestable dès la mi-journée avec la compagnie émiratie, Airbus reste encore sur sa faim avec sa concurrente turque.

Un deal en or pour Stan

Emirates s'est ainsi engagé auprès de Boeing pour pas moins de 90 long-courriers 777X, ainsi que pour cinq 787. Stan Deal, PDG de Boeing Commercial Airplanes, avait ainsi de quoi être satisfait au moment de signer le contrat avec le cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, directeur général d'Emirates. Il faut dire que celui-ci est évalué à pas moins de 52 milliards de dollars, selon les prix catalogue, mais pas seulement.

Ce contrat apporte un vent de fraicheur au programme 777X qui, englué dans les retards de développement, en avait bien besoin. Avec un total de 205 appareils placés chez Emirates, il apparaît désormais clairement comme le remplaçant désigné des A380, qui sortiront de la flotte à partir de la prochaine décennie. Il permet aussi de sécuriser le développement du 777-8, à la peine dans les commandes, si ce n'est dans sa version cargo. Le plus petit des 777X représente ainsi 35 exemplaires sur les 90 commandés.

Airbus attend toujours Turkish

A l'inverse, Airbus a dû se contenter d'un protocole d'accord avec Turkish Airlines en fin de journée pour ne pas être complètement perdant. Malgré plusieurs rencontres ces derniers jours, aucun accord définitif n'a été trouvé pour le moment. Mais le constructeur assure que les deux parties sont « en train de ratifier cet accord et (qu'elles) communiqueraient dans les prochains jours ».

Surtout, les tergiversations turques, qui durent depuis des mois, pour finaliser ce contrat ne doivent néanmoins pas faire perdre de vue que les perspectives mirobolantes qu'il apporte. Turkish Airlines a confirmé qu'elle visait l'achat de pas moins de 355 avions - 240 fermes et 115 en option - à livrer entre 2026 et 2036. Ce total comprendrait pas moins de 100 long-courriers A350-900/1000, ce qui constitue déjà un chiffre considérable, mais aussi 250 moyen-courriers A321 NEO et cinq avions cargo A350F. De quoi changer largement la donne.

Et en juin dernier, Ahmet Bolat, le président du conseil d'administration et du comité exécutif du transporteur turc, a déclaré vouloir acheter jusqu'à 400 appareils monocouloirs, ainsi que de 200 gros porteurs.

Mais en attendant, Airbus a dû se contenter d'un seul contrat pour 30 nouveaux A220 fermes avec AirBaltic, et des droits d'achats pour vingt appareils de plus, pour égayer sa journée. Bien que le contrat ferme représente plus de 2,7 milliards de dollars en se référant aux derniers prix catalogue publiés par Airbus en 2018, cela reste une maigre consolation.

Les best-sellers Dreamliner et MAX en action

D'autant que Boeing ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Dans la foulée du contrat avec Emirates, le constructeur américain a annoncé une commande de sa compagnie sœur Flydubai. Déjà cliente du 737 NG et du 737 MAX, l'opérateur low cost a changé de catégorie en s'engageant pour trente 787-9. Ce qui représente un contrat potentiel de 8,8 milliards de dollars, prix catalogue. Et il a enchaîné avec quatre 787-9 pour Royal Jordanian et la confirmation de deux autres exemplaires pour la Royal Air Maroc. Ces deux derniers Dreamliner étaient néanmoins déjà inscrits dans le carnet de commandes du constructeur avec un client non-identifié.

Sans oublier que Boeing a été le premier à entrer en action dès la matinée avec l'annonce d'un contrat avec SunExpress, compagnie à bas coût turque, filiale à part égales des deux géants que sont Lufthansa et Turkish Airlines. Elle a ainsi affiché sa volonté de doubler sa flotte avec l'achat de 45 exemplaires supplémentaires de 737 MAX avec 45 exemplaires fermes, pour un montant de l'ordre de 5,7 milliards de dollars selon les prix catalogue. A cela s'ajoutent des options pour 5 avions supplémentaires et des droits d'achat pour 40 de plus.

Au total, Boeing aura vendu pas moins de 174 avions, pour un montant total évalué à près de 68 milliards de dollars, prix catalogue. Ce total comprend pas moins de 129 long-courriers. Une part très importante qui illustre à la fois la spécificité de la région avec des compagnies bâties autour de leurs réseaux internationaux avec une très forte part de trafic en correspondance, mais aussi la confirmation du redémarrage de ce marché du long-courrier après la crise. Et celui-ci pourrait s'emballer encore dans les prochaines années avec le remplacement à venir des 777-300ER, le best-seller de Boeing sur le long-courrier dans les deux dernières décennies.

