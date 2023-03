Le constructeur d'avions régionaux ATR veut livrer plus de 40 avions en 2023

Après trois années difficiles dues à la pandémie du Covid-19 et à un environnement économique et géopolitique complexe, ATR souhaite renouer avec la croissance en 2023. La présidente exécutive d'ATR Nathalie Tarnaud Laude a des ambitions fortes pour cette année et au-delà. « L'objectif pour 2023 est de maintenir notre position de leader sur le marché des avions régionaux, avec l'ambition de dépasser les 40 livraisons et de porter la production à 80 avions par an dans les années à venir », a-t-elle expliqué dans un communiqué publié ce jeudi.

Toutefois, le pari est ambitieux. Car comme La Tribune l'avait révélé, ATR n'a livré que 25 avions neufs et 11 avions d'occasion en 2022 en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement du constructeur franco-italien (50/50 entre Airbus et Leonardo). En dépit d'une baisse des livraisons des avions neufs, ATR a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires, qui s'est élevé l'année dernière à 852 millions d'euros (contre 707 millions en 2021).



Une croissance à venir

Quelles sont les raisons de cet optimiste alors que le constructeur n'a engrangé que 25 commandes en 2022 (contre 31 en 2021) ? La flotte mondiale en service d'ATR est proche des chiffres pré-Covid, avec 1.200 avions en vol et un carnet de commandes totalisant 160 avions, a précisé l'avionneur basé à Toulouse. En outre, environ 150 liaisons ont été créées en 2022 avec des ATR, des appareils qui s'inscrivent pleinement dans la politique de la décarbonation. Le constructeur a d'ailleurs réalisé le premier vol de l'histoire avec 100 % de carburant d'aviation durable (SAF) sur un avion commercial. Enfin, son tout nouveau moteur PW127XT a été certifié et mis en service.

ATR a par ailleurs poursuivi avec succès le développement de sa famille d'avions, avec les premiers vols d'essai de l'ATR 42 600S (décollage et atterrissage courts) et le lancement d'une étude de faisabilité pour son concept ATR EVO de nouvelle génération.



Un marché de 1.500 turbopropulseurs

ATR entend profiter de la levée des restriction de voyage levée, notamment en Chine, en tirant parti de la forte demande de remplacement d'avions régionaux. Ainsi, il estime le marché de renouvellement à 1.500 turbopropulseurs au cours des 20 prochaines années. L'avionneur mise sur des marchés à fort potentiel comme les États-Unis, dans le domaine du fret et compte explorer de nouvelles opportunités telles que les liaisons d'affaires, gouvernementales et humanitaires.