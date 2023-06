Carburants aériens durables : TotalEnergies met les bouchées doubles sur son site de Grandpuits

Quoi de mieux pour marquer le coup, à moins de deux semaines du lancement du salon aéronautique du Bourget ? Attendue au tournant sur la décarbonation de ses activités, la major TotalEnergies a annoncé ce mercredi matin de nouvelles ambitions dans les carburants durables pour l'aviation (SAF). Au lendemain du coup de pression du patron de l'association internationale du transport aérien (IATA), qui a appelé les Etats à instaurer un cadre fort pour disposer d'assez de « kérosène vert » à l'avenir, l'entreprise française a promis de rehausser sa propre production à Grandpuits (Seine-et-Marne), abandonnant par là même un projet d'usine de bioplastique sur le site.

Concrètement, celle-ci passera à 285.000 tonnes de SAF par an dès la mise en service de cette ancienne raffinerie de pétrole, en 2025, contre un objectif de 170.000 tonnes annoncé en 2020. De quoi répondre à la mise en place attendue des mandats européens pour l'incorporation de ce carburant « durable » dans le kérosène, fixés à 6% dès 2030, espère l'entreprise. Laquelle se félicite déjà d'être la première à fournir un approvisionnement permanent de SAF en France, destiné à l'aéroport d'aviation d'affaires de Paris-Le Bourget.

Des graisses et huiles usagées...mais pas que

Pour l'heure, TotalEnergies dispose principalement de trois sites pour produire ce fameux SAF : sa plateforme de Normandie et la raffinerie convertie de la Mède, couplée à l'usine d'Oudalle en Seine-Maritime. La Mède produit du HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, à la base du biodiesel), ce qui ne sera pas le cas à Grandpuits, promet l'entreprise : « On y produira directement du SAF, sans passer par la case HVO », explique un porte-parole.

La bioraffinerie sera alimentée principalement par des graisses animales en provenance d'Europe et des huiles de cuisson usagées...qui seront néanmoins complétées par des huiles végétales de type colza, directement issues des cultures. « À l'exception de l'huile de palme », affirme TotalEnergies, qui assure par ailleurs qu' « un approvisionnement local sera privilégié ».

« Aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer des biocarburants de 2ème génération [non issus de la conversion de cultures alimentaires en sources d'énergie, contrairement à la 1ère génération, ndlr] à échelle industrielle. Ce qu'on sait faire de plus en plus, c'est ce que j'appelle du "première génération +", qui consiste à utiliser des huiles usagées et des graisses animales, et à éviter les huiles végétales », justifiait en avril dernier le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, lors d'une audition au Sénat.

Risque de dépendance

TotalEnergies aura donc recours à un procédé bien connu intitulé « HEFA » (pour production d'huiles végétales hydrotraitées) sur son site de Grandpuits. Et pour cause, il s'agit de la « seule » technique « industriellement disponible et à coût accessible en attendant le développement des e-fuels », affirmait en mai Valérie Goff, la directrice business unit biocarburants et carburants de synthèse, à nos confrères de l'Usine nouvelle.

Pourtant, l'IATA alerte sur le risque d'une dépendance à ces huiles végétales hydrotraitées, qui représentent 85 % de la production actuellement, alors que huit autres méthodes sont certifiées. Hier, son patron a ainsi appelé à poursuivre à élargir la base de production :

« Nous devons également continuer à approuver une plus grande diversification des méthodes et des matières premières disponibles pour la production de SAF. »

Un gisement limité

Et pour cause, la disponibilité de la biomasse promet d'être limitée. « Les volumes disponibles ne sont pas non plus énormes », soulignait d'ailleurs Patrick Pouyanné lui-même lors de son audition d'avril au Sénat. Si l'on en croit le géant finlandais Neste, ceux-ci tourneraient autour de 10.000 à 15.000 tonnes par an en France et plusieurs dizaines de milliers de tonnes au niveau européen. Et pourraient atteindre maximum 7 à 10 millions de tonnes en 2030 sur le Vieux continent, pour 40 millions de tonnes dans le monde.

Le lobby de l'aérien préfère ainsi mettre l'accent sur les matières premières de troisième génération (déchets et résidus bio-agricoles), qui offre selon lui le potentiel de développement le plus intéressant pour la production de SAF. Et en parallèle, il appelle à la montée en puissance des carburants synthétiques, qui s'affranchissent des limites de la biomasse. Une chose est sûre : tout reste à faire, alors que le SAF utilisé par l'aviation en 2022 (240.000 tonnes) représentait 0,1% seulement de la consommation totale de kérosène cette même année (254 millions de tonnes).