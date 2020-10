Thales Alenia Space : objectif Lune

Thales Alenia Space va se poser sur la lune dans le cadre du programme Artemis piloté par la NASA. Un programme qui renvoie enfin l'homme sur la Lune en 2024. La société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) va fournir deux modules importants de la future station spatiale lunaire LOP-G (Lunar Orbital Platform - Gateway) : l'Habitat International I-HAB, une station spatiale de 40 tonnes habitée en orbite lunaire dont le lancement est prévu en 2026, et le module de communication et de ravitaillement Esprit (station-service en orbite), qui devrait être lancé en principe en 2024. "Ces deux modules représentent la contribution européenne pour cette station lunaire", a précisé dans un communiqué Thales Alenia Space (TAS).

Sous le pilotage de la NASA, la future station spatiale est développée