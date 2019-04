Défense : Nouvelle Démocratie veut des méthodes d'acquisitions innovantes pour la Grèce

Où l'on reparle en Grèce d'un projet similaire à Socle défense, qui est soutenu par un ancien pilote de l'aéronavale, devenu aujourd'hui consultant Défense & Innovation, Fabrice Wolf... Le député grec de Nouvelle Démocratie (droite), Vasileios Kikilias, en charge de la défense au sein de son parti, a présenté la semaine dernière une stratégie innovante pour financer les acquisitions de matériels militaires.

"Il est fort possible que la Grèce, fortement contrainte économiquement et pour qui la défense demeure un enjeu majeur sous la menace turque, soit le premier pays à mettre en œuvre la doctrine Défense à Valorisation Positive pour modéliser et planifier sa politique industrielle de défense", a expliqué sur son compte Linkedin, Fabrice Wolf, qui collabore depuis plusieurs mois avec la commission défense de Nouvelle Démocratie.