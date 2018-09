La Grèce a un matelas de sécurité de 30 milliards d'euros (Tsipras)

Alexis Tsipras, Premier ministre grec. (Crédits : Reuters)

Le Premier ministre grec assure disposer d'une réserve de trésorerie qui rend le pays autonome vis-à-vis des marchés financiers pour deux ans et demi. Il table sur un dépassement du budget primaire largement supérieur à 3,5% en 2019 et promet des baisses d'impôts pour les particuliers et les entreprises.