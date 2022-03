Olivier Michalon devient le patron des ventes mondiales d'Airbus Helicopters

En charge jusqu'ici des ventes en Europe depuis 2014 chez Airbus Helicopters, Olivier Michalon a été nommé patron des ventes mondiales de la filiale d'Airbus en remplacement du très discret Ben Bridge, qui rejoint Airbus Defence & Space comme patron des ventes, selon des sources concordantes. Chez Airbus Helicopters depuis près de 20 ans après un passage de six ans chez Bombardier, le nouveau directeur commercial connait parfaitement la maison Airbus Helicopters. Surtout, il était en charge des dossiers les plus importants de ces derniers mois chez le constructeur, notamment deux programmes majeurs pour Airbus Helicopters : le Tigre Mark 3 en coopération entre l'Espagne et la France, et l'hélicoptère interarmées léger (HIL) en France (H160M).

En 2021, Olivier Michalon a participé à la belle dynamique commerciale d'Airbus Helicopters, année qui a vu une reprise du marché notamment dans les hélicoptères légers. Une année qui a été également la confirmation de la volonté des États où est implanté le constructeur (France, Allemagne et Espagne) de soutenir leur champion industriel. Ainsi, la France a commandé 40 H160 (30 Guépard et 10 pour la gendarmerie), huit H225M (armée de l'air) et deux H145 (sécurité civile), l'Espagne 36 H135 et l'Allemagne huit H145 pour la police bavaroise après avoir acheté 31 hélicoptères NH90 NFH en 2020.

Une année riche en 2022

L'année 2022 s'annonce passionnante et intense pour Airbus Helicopters. Le constructeur de Marignane va participer à plusieurs campagnes commerciales cruciales, dont celle concernant la Bundespolizei, qui souhaite acquérir 39 hélicoptères lourds en vue de renouveler leur flotte de 40 Super Puma. Soit une commande estimée entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Le constructeur de Marignane propose le H225. Il lorgne également le futur appel d'offres britannique qui pourrait être lancé au début de l'été pour le renouvellement de la flotte des Puma. Airbus Helicopters a une réponse qu'il juge compétitive à la fois sur le plan opérationnel et en termes de budget avec la version militarisée du H175 (H175M).

En Inde, le Caracal pourrait être adopté par les Coast Guard (environ 18 appareils). Des campagnes d'essais en vol sont prévues en 2022, sur lesquelles Airbus Helicopters sera présent. En Norvège, malgré les tensions sur le NH90, il propose aux forces spéciales... le NH90 (18 appareils) tandis que Leonardo joue la carte du AW149. Enfin, lors de la tournée d'Emmanuel Macron au Moyen Orient fin 2021, il a déjà engrangé pour 2022 une commande des Émirats Arabes Unis (12 Caracal), qui fait beaucoup de bien à Marignane.