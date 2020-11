Eurodrone : l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie embarquent sur le drone MALE européen

Selon nos informations, les quatre pays (Allemagne, Espagne, France et Italie), prêts à embarquer sur le drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) européen, baptisé Eurodrone, sont récemment tombés d'accord sur toutes les modalités pour lancer ce programme, qui a été très compliqué à organiser puis à finaliser. Pour signer un contrat en début d'année entre l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) et le maître d'oeuvre, Airbus (plus de 7 milliards d'euros), il reste encore trois...